Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) опубликовала фотографии в своем Instagram после победы на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

«Неплохая неделя», – подписала публикацию Дарья.

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя

Фото с награждения