ITF24 июля 2023, 11:45 |
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ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
Украинка сделала публикацию в своем Instagram
24 июля 2023, 11:45 |
133
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) опубликовала фотографии в своем Instagram после победы на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).
«Неплохая неделя», – подписала публикацию Дарья.
В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
Фото с награждения
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