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  4. ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
ITF
24 июля 2023, 11:45 |
133
0

ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя

Украинка сделала публикацию в своем Instagram

24 июля 2023, 11:45 |
133
0
ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 155) опубликовала фотографии в своем Instagram после победы на хардовом турнире серии ITF W100 в Витории (Испания).

«Неплохая неделя», – подписала публикацию Дарья.

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции Джессику Понше (WTA 137) за 1 час и 40 минут со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

ФОТО. Дарья СНИГУР – про титул на 100-тысячнике в Испании: Неплохая неделя

Фото с награждения

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Дарья Снигур Джессика Понше фото ITF Витория
Источник Sport.ua
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