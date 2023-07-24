Володько завершила выступления в Варшаве, Снигур узнала соперницу в основе

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 295) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Варшаве (Польша).

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах уступила теннисистке из беларуси Юлии Готовко (WTA 244) за 53 минуты.

WTA 250 Варшава. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Юлия Готовко – 1:6, 1:6

Это была вторая встреча теннисисток. Володько проиграла 2-й поединок.

В основе соревнований в столице Польше выступил украинка Дарья Снигур, которая на прошлой неделе завоевала трофей на 100-тысячнике в Испании. В 1/16 финала Снигур сыграет против Клары Таусон.