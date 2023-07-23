ITF23 июля 2023, 22:05 | Обновлено 23 июля 2023, 22:09
420
8
Стародубцева в трех сетах проиграла финал турнира ITF W60 в США
В финале соперницей украинки была Карман Каур Тханди из Индии
23 июля 2023, 22:05 | Обновлено 23 июля 2023, 22:09
420
8
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) проиграла финал на хардовом турнире серии ITF W60 в Эвансвилле (США).
В финале соперницей украинки была Карман Каур Тханди из Индии (WTA 261).
Юлия проиграла решающий матч в трех сетах. Матч длился 2 часа 46 минут.
ITF W60. Эвансвилл (США). Хард. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Карман Каур Тханди (Индия) [3] – 5:7, 6:4, 1:6
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