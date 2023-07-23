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  4. Стародубцева в трех сетах проиграла финал турнира ITF W60 в США
ITF
23 июля 2023, 22:05 | Обновлено 23 июля 2023, 22:09
420
8

Стародубцева в трех сетах проиграла финал турнира ITF W60 в США

В финале соперницей украинки была Карман Каур Тханди из Индии

23 июля 2023, 22:05 | Обновлено 23 июля 2023, 22:09
420
8
Стародубцева в трех сетах проиграла финал турнира ITF W60 в США
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) проиграла финал на хардовом турнире серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В финале соперницей украинки была Карман Каур Тханди из Индии (WTA 261).

Юлия проиграла решающий матч в трех сетах. Матч длился 2 часа 46 минут.

ITF W60. Эвансвилл (США). Хард. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Карман Каур Тханди (Индия) [3] – 5:7, 6:4, 1:6

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Карман Каур Тханди Юлия Стародубцева ITF Эвансвилл
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Знову, як і учора, найбільш високий рівень тенісу було показано на найменш статусному турнірі. Шкода, що тріумфувала з цим рівнем не українка, як очікувалось, а індійка. Мабуть, занадто багато власних козирів Юля виклала на попередніх стадіях, захопившись колекціонуванням "бубликів".
Якби вчора на сайті зробили опитування, у кого найвищі шанси взяти титул у неділю, сумніваюсь, що хоча б один юзер назвав Снігур. Се ля ві.
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+4
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serhiy
Все ще попереду, надіюся.
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+4
Stanislav Matusevych
Занадто пасивно Юля грала проти гарматниці. Ще й власних помилок забагато було. Є відчуття, що на даному етапі кар'єри, поки непогано виходить в одиночках, їй не варто витрачати сили на пари, де чомусь виходять довгі напружені матчі. На обидва розряди сил на конкретному турнірі не вистачило.
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+3
Трегубов Дмитрий
Два аналогічних матчі - 2 сети боротьба - і раптом просідання. Таких збігів не буває
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+2
simon andre
Сил не хватило Юли но не чего потенциал у неё очень большой к концу года в 100 войдёт. А силы не бесконечны что Катя вчера 2 матча что Юля 2 матча . 
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0
Michael Savchyn
та шо за фігня якась??
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0
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