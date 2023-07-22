Янг Бойз – Лозанна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Швейцарии

23 июля на «Ванкдорф» пройдет матч 1-го тура чемпионата Швейцарии, в котором «Янг Бойз» встретится с «Лозанной». Старт поединка запланирован на 17:30 по киевскому времени.

Янг Бойз

Клуб недавно выдал отличный отрезок. Именно он закончил многолетнее доминирование в Швейцарии Базеля и взял 4 чемпионских титула подряд. Но в 2022-м году осы откатились на 3-е место. Впрочем, в следующем сезоне желто-черные вернулись на 1-е место в итоговой таблицы. Теперь у него 16 таких успехов, и, очевидно, хочется защитить этот статус и в новом розыгрыше. Тем более что наставник, Рафаэль Викки, известный в прошлом полузащитник (75 матчей за сборную), остался на своем посту - именно он вернул столичный коллектив на вершину Суперлиги, прибавив еще и кубок. При этом потеря только 1, основной защитник Цесингер, что был продан в Вольфсбург. Смущает то, что, при нескольких новичках (Лакуми, Янко, Ганвула), центр обороны укрепит Бишель, которого поднимают из молодежки.

Лозанна

Команда по праву считается 1-м из наиболее титулованных клубов страны. У нее в активе 7 чемпионских титулов и 9 кубков Швейцарии. Вот только все эти трофеи собраны в прошлом веке (а крайнее золото взяли еще в 1965-м году). В 2002-м же финансовые проблемы сначала привели к лишению лицензии, а потом - и к банкротству. Пришлось возвращаться с 4-го дивизиона, и это получилось. Но на уровне Суперлиги бело-синим сложно. Они и в позапрошлом сезоне покинули высший дивизион страны. Благо, что в Челлендж-Лиге получилось взять 2-е место, а с ним - и право вернуться в вышку. 5 миллионов, полученные в качестве отступных за Амдуни от Базеля, позволили создать бюджет для усиления перед новым стартом, но пока что деньги тратить не спешат, Дюссен и Сене пришли свободными агентами.

Статистика личных встреч

Весной прошлого года, в чемпионате, стороны дважды сыграли вничью, причем с одинаковым счетом, 2-2. И только в кубке Янг Бойз в кубке разгромил соперника 5-1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе гранда дома. Кубковый разгром не повторят, но можно ставить на победу хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,88).