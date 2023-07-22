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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 21:58 | Обновлено 22 июля 2023, 21:59
1489
2

Стало известно, сколько Ворскла получила за аренду Сефери в Бани Яс

Клуб из ОАЭ заплатил полтавчанам четверть миллиона евро

22 июля 2023, 21:58 | Обновлено 22 июля 2023, 21:59
1489
2
Стало известно, сколько Ворскла получила за аренду Сефери в Бани Яс
facebook.com/taulant.seferi

26-летний албанский центрфорвард «Ворсклы» Таулант Сефери продолжит карьеру в клубе «Бани Яс» из ОАЭ.

По официальной информации, которую предоставил полтавский клуб, речь идет об аренде на «взаимовыгодных условиях».

По данным Transfermarkt, за годичную аренду Сефери «Бани Яс» заплатил «Ворскле» 250 тысяч евро. Также у клуба из ОАЭ будет опция на выкуп албанского нападающего.

transfermarkt.co.uk

Напомним, Сефери перешел в «Ворсклу» в минувшем году из «Тираны» за 500 тысяч евро.

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Таулант Сефери Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Бани Яс
Источник Transfermarkt
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Gargantua
пффф, Днепр вроде миллион давал
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+2
Andrew
Якщо правда, то дивно. Основний форвард, якого купили дорожче і в аренду. Може ще шейхи відсипали неофіційно чогось
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+1
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