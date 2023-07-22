Стало известно, сколько Ворскла получила за аренду Сефери в Бани Яс

26-летний албанский центрфорвард «Ворсклы» Таулант Сефери продолжит карьеру в клубе «Бани Яс» из ОАЭ.

По официальной информации, которую предоставил полтавский клуб, речь идет об аренде на «взаимовыгодных условиях».

По данным Transfermarkt, за годичную аренду Сефери «Бани Яс» заплатил «Ворскле» 250 тысяч евро. Также у клуба из ОАЭ будет опция на выкуп албанского нападающего.

transfermarkt.co.uk

Напомним, Сефери перешел в «Ворсклу» в минувшем году из «Тираны» за 500 тысяч евро.