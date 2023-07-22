Колос и Полесье оформили результативную ничью в спарринге
В составе житомирян дважды отличился Бени Макуана
В субботу, 22 июля, «Колос» закрыл тренировочную неделю двумя контрольными поединками. Утром ковалевский клуб минимально проиграл «Кремню» из Кременчуга.
Во втором матче игрового дня «Колос» сыграл боевую ничью против новичков УПЛ из «Полесья». В составе житомирян дважды отличился Бени Макуана.
На следующей неделе команды будут готовиться к старту в новом сезоне УПЛ – «Колос» ждет гостевой поединок против «Оболони», а «Полесье» сыграет против «Вереса».
Товарищеский матч
«Полесье» – «Колос» – 3:3
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