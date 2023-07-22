Колос и Полесье оформили результативную ничью в спарринге

В субботу, 22 июля, «Колос» закрыл тренировочную неделю двумя контрольными поединками. Утром ковалевский клуб минимально проиграл «Кремню» из Кременчуга.

Во втором матче игрового дня «Колос» сыграл боевую ничью против новичков УПЛ из «Полесья». В составе житомирян дважды отличился Бени Макуана.

На следующей неделе команды будут готовиться к старту в новом сезоне УПЛ – «Колос» ждет гостевой поединок против «Оболони», а «Полесье» сыграет против «Вереса».

Товарищеский матч

«Полесье» – «Колос» – 3:3