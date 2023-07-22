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Товарищеские матчи
Колос К
22.07.2023 17:00 – FT 3 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 19:12 |
606
0

Колос и Полесье оформили результативную ничью в спарринге

В составе житомирян дважды отличился Бени Макуана

22 июля 2023, 19:12 |
606
0
Колос и Полесье оформили результативную ничью в спарринге
ФК Колос

В субботу, 22 июля, «Колос» закрыл тренировочную неделю двумя контрольными поединками. Утром ковалевский клуб минимально проиграл «Кремню» из Кременчуга.

Во втором матче игрового дня «Колос» сыграл боевую ничью против новичков УПЛ из «Полесья». В составе житомирян дважды отличился Бени Макуана.

На следующей неделе команды будут готовиться к старту в новом сезоне УПЛ – «Колос» ждет гостевой поединок против «Оболони», а «Полесье» сыграет против «Вереса».

Товарищеский матч

«Полесье» – «Колос» – 3:3

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Бени Макуана Колос Ковалевка Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Украинская Премьер-лига
Источник ФК Колос Ковалевка
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