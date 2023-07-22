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Товарищеские матчи
Колос К
22.07.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кремень
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 16:02 |
407
0

Колос минимально проиграл команде Первой лиги в спарринге на сборе

В субботу команда из Ковалевки сыграет еще и с «Полесьем»

22 июля 2023, 16:02 |
407
0
Колос минимально проиграл команде Первой лиги в спарринге на сборе
ФК Колос

В субботу, 22 июля, «Колос» закрывает тренировочную неделю двумя контрольными поединками. В первой игре ковалевцы сыграли против команды Первой лиги «Кремень» Кременчуг. Матч проходил под дождем, но поле в Калиновке было приличного качества.

«Колос» пропустил первым, имел преимущество, но отыграться так и не удалось – 0:1. Второй сегодняшний контрольный матч будет сыгран в 17:00 против житомирского «Полесья».

Товарищеский матч

«Колос» – «Кремень» – 0:1

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Колос Ковалевка Кремень Кременчуг Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Источник ФК Колос Ковалевка
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