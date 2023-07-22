Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига22 июля 2023, 16:02 |
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Колос минимально проиграл команде Первой лиги в спарринге на сборе
В субботу команда из Ковалевки сыграет еще и с «Полесьем»
22 июля 2023, 16:02 |
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В субботу, 22 июля, «Колос» закрывает тренировочную неделю двумя контрольными поединками. В первой игре ковалевцы сыграли против команды Первой лиги «Кремень» Кременчуг. Матч проходил под дождем, но поле в Калиновке было приличного качества.
«Колос» пропустил первым, имел преимущество, но отыграться так и не удалось – 0:1. Второй сегодняшний контрольный матч будет сыгран в 17:00 против житомирского «Полесья».
Товарищеский матч
«Колос» – «Кремень» – 0:1
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