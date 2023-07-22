Колос минимально проиграл команде Первой лиги в спарринге на сборе

В субботу, 22 июля, «Колос» закрывает тренировочную неделю двумя контрольными поединками. В первой игре ковалевцы сыграли против команды Первой лиги «Кремень» Кременчуг. Матч проходил под дождем, но поле в Калиновке было приличного качества.

«Колос» пропустил первым, имел преимущество, но отыграться так и не удалось – 0:1. Второй сегодняшний контрольный матч будет сыгран в 17:00 против житомирского «Полесья».

Товарищеский матч

«Колос» – «Кремень» – 0:1