Дания и Англия одержали минимальные победы на старте женского ЧМ-2023

22 июля состоялись два матча 1-го тура женского чемпионата мира по футболу 2023 в группе D.

Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Гаити. Единственный гол на 29-й минуте забила Джорджия Стенвей.

Национальная женская команда Дании минимально выиграла у представительниц Китая – 1:0. На 90-й минуте победу вырвала Амали Вангсгаард.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. 22 июля

Группа D. 1-й тур

Англия – Гаити – 1:0

Гол: Стенвей, 29

Дания – Китай – 1:0

Гол: Вангсгаард, 90