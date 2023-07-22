Чемпионат мира22 июля 2023, 18:21 |
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Дания и Англия одержали минимальные победы на старте женского ЧМ-2023
Датчанки обыграли команду Китая, а англичанки выиграли у сборной Гаити
22 июля 2023, 18:21 |
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22 июля состоялись два матча 1-го тура женского чемпионата мира по футболу 2023 в группе D.
Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Гаити. Единственный гол на 29-й минуте забила Джорджия Стенвей.
Национальная женская команда Дании минимально выиграла у представительниц Китая – 1:0. На 90-й минуте победу вырвала Амали Вангсгаард.
Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. 22 июля
Группа D. 1-й тур
Англия – Гаити – 1:0
Гол: Стенвей, 29
Дания – Китай – 1:0
Гол: Вангсгаард, 90
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