Катерина Байндл – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 250 в Будапеште
22 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В 1/2 финала украинка встретится против Клэр Лю из США (№88 WTA). Время начала поединка – 17:50 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Марии Тимофеевой (№246 WTA).
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