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WTA
22 июля 2023, 17:49 | Обновлено 22 июля 2023, 17:56
1303
9

Катерина Байндл – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире WTA 250 в Будапеште

22 июля 2023, 17:49 | Обновлено 22 июля 2023, 17:56
1303
9
Катерина Байндл – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

22 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В 1/2 финала украинка встретится против Клэр Лю из США (№88 WTA). Время начала поединка – 17:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Марии Тимофеевой (№246 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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sirjoga
Катя, золотце, давай в двох сетах
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chevars
Цікаво зіграла Катя в останньому розіграші 11-го гейму, і знову у неї брейк. Тепер свою взяти 
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0
chevars
Зупиняється схоже Катерина
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0
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
Суцільні брейкі, вже слід взяти свою подачу
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0
Fdail
Катя збирається брати свою подачу? 
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0
Сергій Юрійович
А то що в модьярів, російський флаг, серед інших біля корта? Чи то так хитро перевернутий нідерландський? хоча нє, точно російський
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0
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