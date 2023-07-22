Решение принято. Кейн решил не продлевать контракт с Тоттенхэмом

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн твердо намерен не продлевать с клубом контракт, который действует до лета 2024 года. Он уже сообщил о своих планах руководству «Шпор».

Теперь «Тоттенхэм» стоит перед выбором – продать Кейна сейчас, или потерять его через год свободным агентом. Ранее сообщалось о том, что клуб намерен сохранить игрока и надеется, что он изменит свое решение по поводу контракта.

Главным претендентом на Кейна считается «Бавария», которая дает 80+10 миллионов евро.