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Франция
22 июля 2023, 17:43 | Обновлено 22 июля 2023, 18:05
392
0

Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ограбление? Испытал сильный страх»

Голкипер «ПСЖ» – о нападении на его дом

22 июля 2023, 17:43 | Обновлено 22 июля 2023, 18:05
392
0
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ограбление? Испытал сильный страх»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после того, как вместе с женой стал жертвой ограбления:

«Я был обездвижен, а Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценного.

Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я отправляюсь во французскую полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло.

Сегодня утром нам с женой пришлось покинуть квартиру, чтобы у нас провели проверки, полезные для следствия, и мы временно остановились в отеле.

Я очень боялся, но еще сильнее боялся того, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где все эти вещи находятся.

И с ними была Алессия, тоже очень напуганная. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал сильный страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль».

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ ограбление
Источник Calciomercato
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