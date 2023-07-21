Франция21 июля 2023, 15:46 |
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Избили и связали. Доннарумма стал жертвой грабителей
Вместе с вратарем пострадала его девушка
21 июля 2023, 15:46 |
1116
5
Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления. Это случилось у него дома в Париже, он находился там вместе со своей девушкой.
Пара была избита и связана преступниками, после чего те украли вещей на сумму примерно 500 тысяч евро и скрылись. Также связан был сторож дома.
Доннарумма и его девушка были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
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Комментарии 5
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Чорножопі "біженці" стопудово))) Добра Європа мля(((
Ще трошки і иігранти в Парижі будуть замість жандармів.До чого докотилася Франція.Ось вам відголосок колоній.Що в Париж і в 5 км зоні від башні вже гетто.
Я дивуюсь жадібності цих футболістів-мультимільйонерів. Ні, щоб замовити озброєну охорону дому, найняли одного беззбройного сторожа. Дехто взагалі не наймає. Дебіли, мля
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Европе западной уже давно капец, этот сброд в Украину скидовать каждый год обязаны исли в евро союз пойдем.
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