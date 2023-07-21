Избили и связали. Доннарумма стал жертвой грабителей

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления. Это случилось у него дома в Париже, он находился там вместе со своей девушкой.

Пара была избита и связана преступниками, после чего те украли вещей на сумму примерно 500 тысяч евро и скрылись. Также связан был сторож дома.

Доннарумма и его девушка были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.