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  4. Избили и связали. Доннарумма стал жертвой грабителей
Франция
21 июля 2023, 15:46 |
1116
5

Избили и связали. Доннарумма стал жертвой грабителей

Вместе с вратарем пострадала его девушка

21 июля 2023, 15:46 |
1116
5
Избили и связали. Доннарумма стал жертвой грабителей
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления. Это случилось у него дома в Париже, он находился там вместе со своей девушкой.

Пара была избита и связана преступниками, после чего те украли вещей на сумму примерно 500 тысяч евро и скрылись. Также связан был сторож дома.

Доннарумма и его девушка были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

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Комментарии 5
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Андрій Ванчак
Чорножопі "біженці" стопудово))) Добра Європа мля(((
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+3
BekXan
Ще трошки і иігранти в Парижі будуть замість жандармів.До чого докотилася Франція.Ось вам відголосок колоній.Що в Париж і в 5 км зоні від башні вже гетто.
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+1
Serhii P.
Я дивуюсь жадібності цих футболістів-мультимільйонерів. Ні, щоб замовити озброєну охорону дому, найняли одного беззбройного сторожа. Дехто взагалі не наймає. Дебіли, мля
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0
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Vytas Mesk
Европе западной уже давно капец, этот сброд в Украину скидовать каждый год обязаны исли в евро союз пойдем.
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-3
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