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WTA
22 июля 2023, 17:03 | Обновлено 22 июля 2023, 17:10
414
2

Пограничная служба Польши не пустила на турнир в Варшаву теннисистку из рф

Вера Звонарева уже улетела в Черногорию

22 июля 2023, 17:03 | Обновлено 22 июля 2023, 17:10
414
2
Пограничная служба Польши не пустила на турнир в Варшаву теннисистку из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Вера Звонарева

Пограничная служба Польши не пустила в страну экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву, которая должна была сыграть на турнире в Варшаве.

Теннисистка из рф планировала попасть в Варшаву с помощью французской визы. но не смогла пересечь границу, так как находится в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно и не была пропущена пограничной службой по соображениям государственной и общественной безопасности.

Сообщается, что Звонарёва уже вылетела из Варшавы в Подгорицу. Все это время она провела в транзитной зоне варшавского аэропорта.

Ранее Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве.

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Вера Звонарева WTA Варшава российско-украинская война
Источник gov.pl
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Комментарии 2
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Muskrat2
Ехай нафиг в Усть-Путюйськ. Оказывается можно просто не давать оркам визу, ничего не запрещая на турнире, а WTA пойдет лесом.
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+6
Andrey_1992
молодці поляки, подобається їхня рішучість у діях з підарами кацапськими
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+5
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