Пограничная служба Польши не пустила на турнир в Варшаву теннисистку из рф
Вера Звонарева уже улетела в Черногорию
Пограничная служба Польши не пустила в страну экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву, которая должна была сыграть на турнире в Варшаве.
Теннисистка из рф планировала попасть в Варшаву с помощью французской визы. но не смогла пересечь границу, так как находится в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно и не была пропущена пограничной службой по соображениям государственной и общественной безопасности.
Сообщается, что Звонарёва уже вылетела из Варшавы в Подгорицу. Все это время она провела в транзитной зоне варшавского аэропорта.
Ранее Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве.
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