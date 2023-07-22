Пограничная служба Польши не пустила на турнир в Варшаву теннисистку из рф

Пограничная служба Польши не пустила в страну экс-вторую ракетку мира Веру Звонареву, которая должна была сыграть на турнире в Варшаве.

Теннисистка из рф планировала попасть в Варшаву с помощью французской визы. но не смогла пересечь границу, так как находится в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно и не была пропущена пограничной службой по соображениям государственной и общественной безопасности.

Сообщается, что Звонарёва уже вылетела из Варшавы в Подгорицу. Все это время она провела в транзитной зоне варшавского аэропорта.

Ранее Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве.