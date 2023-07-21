Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве
WTA
21 июля 2023, 17:29 | Обновлено 21 июля 2023, 17:30
591
1

Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве

Камиль Бортничук обозначил свою позицию

21 июля 2023, 17:29 | Обновлено 21 июля 2023, 17:30
591
1
Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве
i.pl. Ига Свёнтек и Камиль Бортничук

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук поделилися ожиданиями от предстоящего турнира WTA 250 в Варшаве, который состоится на следующей неделе.

«Я не согласен с политикой WTA и ATP в отношении участия российских и белорусских игроков в турнирах, так же как и руководство Уимблдона было не согласно с ними. На турнире в Варшаве ожидается участие российских и белорусских игроков, поэтому я принял решение отказаться от посещения матчей с их участием. Также из-за этого момента, я не видел возможности оказать финансовую поддержку в организации турнира.

Я очень хочу, чтобы Ига Свёнтек вышла в финал и выиграла турнир, я буду очень рад присутствовать на матчах с ее участием. В то же время мне бы очень хотелось, чтобы ей не пришлось играть против россиянок или белорусок. Если это произойдет, то, к сожалению, меня не будет на кортах турнира, даже если Ига выйдет в финал», – сказал министр.

По теме:
Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Детальный обзор матча 1/4 финала Уимблдона
Бойкот сербам. Юниоры Динамо отказались играть с Црвеной Звездой
Динамо отказалось от проведения сборов для юных футболистов в Сербии
Камиль Бортничук WTA Варшава Ига Свёнтек бойкот
Источник Portal i.pl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 20 июля 2023, 22:00 18
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций

Полтавской команде вскоре придется посетить Грузию, чтобы сыграть с «Дилой»

Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Волейбол | 20 июля 2023, 20:05 0
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции

Подопечные Андрея Левченко победой стартовали в квалификации на чемпионат Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
Футбол | 21.07.2023, 11:22
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал 18-летнего бразильца Невертона
ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
Теннис | 20.07.2023, 20:36
ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
Футбол | 21.07.2023, 10:40
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 10 лет. Зарплата – невиданная
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Молодець !
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
21.07.2023, 02:30 4
Футбол
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 1
Футбол
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
20.07.2023, 15:01 3
Футбол
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
19.07.2023, 20:58
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя следующего соперника Беринчика
ОФИЦИАЛЬНО. Названо имя следующего соперника Беринчика
20.07.2023, 14:33 2
Бокс
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
20.07.2023, 11:40 3
Футбол
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
Амарисса Тот прокомментировала скандальное снятие Шуай с турнира в Венгрии
20.07.2023, 07:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем