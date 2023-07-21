Министр спорта Польши объявил бойкот матчам россиянок на турнире в Варшаве

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук поделилися ожиданиями от предстоящего турнира WTA 250 в Варшаве, который состоится на следующей неделе.

«Я не согласен с политикой WTA и ATP в отношении участия российских и белорусских игроков в турнирах, так же как и руководство Уимблдона было не согласно с ними. На турнире в Варшаве ожидается участие российских и белорусских игроков, поэтому я принял решение отказаться от посещения матчей с их участием. Также из-за этого момента, я не видел возможности оказать финансовую поддержку в организации турнира.

Я очень хочу, чтобы Ига Свёнтек вышла в финал и выиграла турнир, я буду очень рад присутствовать на матчах с ее участием. В то же время мне бы очень хотелось, чтобы ей не пришлось играть против россиянок или белорусок. Если это произойдет, то, к сожалению, меня не будет на кортах турнира, даже если Ига выйдет в финал», – сказал министр.