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  4. Николай КУХАРЕВИЧ: «Интерес Ракува есть, но ничего еще не подписано»
Польша
22 июля 2023, 16:31 |
129
0

Николай КУХАРЕВИЧ: «Интерес Ракува есть, но ничего еще не подписано»

Форвард «Труа» – о своем будущем

22 июля 2023, 16:31 |
129
0
Николай КУХАРЕВИЧ: «Интерес Ракува есть, но ничего еще не подписано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Украинский форвард «Труа» Николай Кухаревич прокомментировал интерес со стороны польского «Ракува»:

– Николай, следующий сезон вы можете начать в чемпионате Польши, в «Ракуве», вместе с Владом Кочергиным. Правда или ложь?
– Есть интерес, но еще ничего не подписано.

– Почему «Ракув»?
– Это – чемпион Польши, сейчас отбирается из-за квалификации в Лигу чемпионов, это еврокубки. Пока ждем, ждем.

– Для вас важно, что в польском «Ракуве» играет Влад Кочергин? Или в Польше в принципе такая атмосфера, что украинец будет чувствовать себя как дома?
– Да, в Польше такая атмосфера, близкий менталитет, в общем-то все. С адаптацией, думаю, проблем не должно быть. Плюс – украинец, для меня это вообще новинка. В других европейских командах не было ни украинцев, ни русскоязычных. Наш в команде – это, конечно, очень помогает. Но я еще не знаю, сложится ли.

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Труа Николай Кухаревич Ракув
Источник Украинский футбол
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