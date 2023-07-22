Николай КУХАРЕВИЧ: «Интерес Ракува есть, но ничего еще не подписано»
Форвард «Труа» – о своем будущем
Украинский форвард «Труа» Николай Кухаревич прокомментировал интерес со стороны польского «Ракува»:
– Николай, следующий сезон вы можете начать в чемпионате Польши, в «Ракуве», вместе с Владом Кочергиным. Правда или ложь?
– Есть интерес, но еще ничего не подписано.
– Почему «Ракув»?
– Это – чемпион Польши, сейчас отбирается из-за квалификации в Лигу чемпионов, это еврокубки. Пока ждем, ждем.
– Для вас важно, что в польском «Ракуве» играет Влад Кочергин? Или в Польше в принципе такая атмосфера, что украинец будет чувствовать себя как дома?
– Да, в Польше такая атмосфера, близкий менталитет, в общем-то все. С адаптацией, думаю, проблем не должно быть. Плюс – украинец, для меня это вообще новинка. В других европейских командах не было ни украинцев, ни русскоязычных. Наш в команде – это, конечно, очень помогает. Но я еще не знаю, сложится ли.
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