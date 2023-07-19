Чемпион Польши хочет арендовать Кухаревича
Форвард «Труа» может продолжить карьеру в Польше
Чемпион Польши «Ракув» (Ченстохова) проявляет интерес к украинскому форварду «Труа» Николаю Кухаревичу. По информации польского журналиста Пётра Шлёнки, речь идет о возможной аренде.
Напомним, прошлый сезон Кухаревич провел в аренде в шотландском «Хиберниан». На счету 22-летнего украинца 5 голов в 15 матчах чемпионата Шотландии.
Отметим, что в прошлом сезоне польской Экстраклясы лучшим бомбардиром «Ракува» был испанский полузащитник Иви Лопес, который забил 9 голов. А самый результативный форвард команды, латыш Владиславс Гутковскис (8 голов) перешел в «Дэджон Хана Ситизен» из Южной Кореи.
🔄⚽️🇺🇦🇵🇱— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 19, 2023
Mykola Kucharewicz, ukraiński napastnik Troyes, znalazł się na celowniku Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski rozważa wypożyczenie.
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Ракув Ченстохова розглядає можливість оренди Миколи Кухервича з Труа pic.twitter.com/0i95pMSLwL
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