Чемпион Польши хочет арендовать Кухаревича

Чемпион Польши «Ракув» (Ченстохова) проявляет интерес к украинскому форварду «Труа» Николаю Кухаревичу. По информации польского журналиста Пётра Шлёнки, речь идет о возможной аренде.

Напомним, прошлый сезон Кухаревич провел в аренде в шотландском «Хиберниан». На счету 22-летнего украинца 5 голов в 15 матчах чемпионата Шотландии.

Отметим, что в прошлом сезоне польской Экстраклясы лучшим бомбардиром «Ракува» был испанский полузащитник Иви Лопес, который забил 9 голов. А самый результативный форвард команды, латыш Владиславс Гутковскис (8 голов) перешел в «Дэджон Хана Ситизен» из Южной Кореи.