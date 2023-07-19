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Польша
19 июля 2023, 12:21 | Обновлено 19 июля 2023, 12:40
352
0

Чемпион Польши хочет арендовать Кухаревича

Форвард «Труа» может продолжить карьеру в Польше

19 июля 2023, 12:21 | Обновлено 19 июля 2023, 12:40
352
0
Чемпион Польши хочет арендовать Кухаревича
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Чемпион Польши «Ракув» (Ченстохова) проявляет интерес к украинскому форварду «Труа» Николаю Кухаревичу. По информации польского журналиста Пётра Шлёнки, речь идет о возможной аренде.

Напомним, прошлый сезон Кухаревич провел в аренде в шотландском «Хиберниан». На счету 22-летнего украинца 5 голов в 15 матчах чемпионата Шотландии.

Отметим, что в прошлом сезоне польской Экстраклясы лучшим бомбардиром «Ракува» был испанский полузащитник Иви Лопес, который забил 9 голов. А самый результативный форвард команды, латыш Владиславс Гутковскис (8 голов) перешел в «Дэджон Хана Ситизен» из Южной Кореи.

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Ракув Труа аренда игрока трансферы Николай Кухаревич
Источник Twitter
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