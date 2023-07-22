В субботу, 22 июля, киевское «Динамо» провело очередной тренировочный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель второго дивизиона Словении – «Рудар» из города Веленье. По обоюдному согласию команд, поединок прошел в необычном формате – команды сыграли три «периода» по 40 минут каждый.

Тренировочный матч

«Динамо» (Киев, Украина) – «Рудар» (Веленье, Словения) – 6:1

Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6).

«Динамо»: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малыш (Тымчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).