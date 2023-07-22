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22.07.2023 12:00 – FT 6 : 1
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 15:05 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
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Динамо в трех таймах по 40 минут разгромило словенский Рудар

Киевский клуб провел еще один неанонсированный спарринг

22 июля 2023, 15:05 | Обновлено 22 июля 2023, 15:06
1110
1
Динамо в трех таймах по 40 минут разгромило словенский Рудар
ФК Динамо Киев

В субботу, 22 июля, киевское «Динамо» провело очередной тренировочный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель второго дивизиона Словении – «Рудар» из города Веленье. По обоюдному согласию команд, поединок прошел в необычном формате – команды сыграли три «периода» по 40 минут каждый.

Соперник довольно быстро вышел вперед. На 6-й минуте после подачи с углового Блудек выпрыгнул на ближней стойке и пробил мимо Нещерета – 0:1.

Долгое время «бело-синим» особо ничего не удавалось в атаке, а сравняли счет киевляне на 21-й минуте. Бражко сыграл на подборе на подступах к штрафной площадке, обыграл защитника и метров с 25-ти пробил точно в угол – 1:1.

Буквально сразу отличный момент, чтобы вывести «Динамо» вперед, имел Ярмоленко, но не реализовал выход один на один с вратарем. Также классно слета пробивал Волошин, замыкая подачу с углового, но мяч пролетел мимо ворот. Еще в одном эпизоде на ударную позицию вывели Ярмоленко, Андрей пробивал метров с 10-ти – рядом со стойкой.

Но все же до первого перерыва динамовцы смогли выйти вперед. На 37-й минуте после вбрасывания из аута на левом фланге Шапаренко нашел в штрафной площадке Ваната, нападающий придержал мяч и отдал обратную передачу на Николая, и полузащитник «бело-синих» классным обводящим ударом положил сферу в дальний угол – 2:1.

На второй «период» тренерский штаб «бело-синих» сделал шесть замен. Вскоре после возобновления игры возможность отличиться имел Диалло – Самба получил мяч на левом углу штрафной площади, казалось, что делал прострел, но мяч попал в стойку, а удар Бенито, оказавшегося на подборе, был заблокирован защитником.

На 54-й минуте «Динамо» забило в третий раз. Сначала после ошибки вратаря Буяльский сыграл на перехвате, но слишком отпустил мяч и не смог обыграть голкипера. Но в следующей же атаке Вивчаренко нашел на левом углу штрафной площадки Диалло, Самба накрутил сразу нескольких защитников и отправил мяч в дальний угол ворот – 3:1.

В дальнейшем «бело-синие» держали соперника подальше от собственных владений, фактически оставив Бущана без работы, но при этом и сами не особо были активными в атаке. Увеличивать преимущество украинской команды мог разве что Бенито, который подкараулил ошибку защитника и вышел на свидание с вратарем из центра поля, но не смог переиграть того в ближнем бою. Еще в одном эпизоде нигерийцу не повезло, когда он сыграл на подборе в штрафной площадке, но навесным ударом попал в перекладину. Поэтому, на второй перерыв команды ушли при преимуществе динамовцев в два мяча.

На старте третьего «периода» два хороших момента имел Царенко – сначала Антон ударом из пределов штрафной площадки попал в штангу, а затем пробил рядом со стойкой. Но динамовцам все же удалось быстро забить. Андриевский навесил с углового, Караваев пробил головой, вратарь парировал за линию ворот, а полевой игрок для окончательной уверенности во взятии ворот еще и добил мяч в собственные ворота – 4:1.

Очень хотел забить Горбач, который вышел на замену. У нападающего были два супермомента, но в обоих случаях просто невероятные сейвы удавались голкиперу, еще в одном эпизоде не повезло Царенко, который сыграл на подборе и пробивал из центра штрафной, но после рикошета от защитника мяч пролетел над перекладиной.

Пятый гол «Динамо» в матче забил Караваев, оформив дубль. На 113-й минуте Александр удачно откликнулся на прострел Кабаева с левого фланга и с близкого расстояния переправил мяч в ворота. А окончательный счет в спарринге установил Рамадани, который головой замкнул подачу с углового – 6:1.

Ранее «Динамо» провело секретный матч против «Аустрии» Клагенфурт.

Тренировочный матч

«Динамо» (Киев, Украина) – «Рудар» (Веленье, Словения) – 6:1
Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6).

«Динамо»: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малыш (Тымчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадани, 81), Буяльский (Кабаев, 61), Волошин (Леднев, 41; Караваев, 81), Шапаренко (Шепелев, 41; Андриевский, 81), Ярмоленко (Диалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Бенито, 41; Горбач, 81).

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Источник ФК Динамо Киев
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