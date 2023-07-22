Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Сказал, что если уйду из Сити в клуб АПЛ, то только к Артете»
Англия
22 июля 2023, 15:48 |
497
0

ЗИНЧЕНКО: «Сказал, что если уйду из Сити в клуб АПЛ, то только к Артете»

Украинский легионер «Арсенала» – о работе с испанским наставником

22 июля 2023, 15:48 |
497
0
ЗИНЧЕНКО: «Сказал, что если уйду из Сити в клуб АПЛ, то только к Артете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями работе с главным тренером команды Микелем Артетой.

«Не секрет, что я давно знаком с Артетой еще по «Манчестер Сити». Я сказал себе, что если когда-нибудь я и уйду из «Сити» и останусь в Премьер-лиге, то только под руководством одного менеджера, и это будет Микель Артета. То, как он видит футбол, как принимает решения, он – победитель, и у него такой менталитет, который невозможно не любить.

Попасть в такую команду – мечта любого футболиста во всем мире, и вы можете видеть, как мы радуемся каждому дню, как все мы усердно работаем. Наверное, в прошлом сезоне я не помню ни одного дня, когда бы персонал не был на тренировочной площадке. Это правильный подход к работе, если вы хотите достичь чего-то большого, именно так нужно себя вести», – сказал Зинченко.

Отметим, что с 2016 по 2019 Артета был помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

По теме:
ЗИНЧЕНКО – американцам: «Нам нужны F-16, чтобы вернуть наши земли»
Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков
ВИДЕО. Магия футбола от Зинченко. Украинец поразил финтами публику в США
Александр Зинченко Арсенал Лондон Микель Артета
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21 июля 2023, 23:00 5
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги
Геращенко и Магучих заняли 2-е и 3-е места на этапе Бриллиантовой лиги

В Монако украинские спортсменки прыгнули на 1.96 м, уступив австралийке

Источник: ПСЖ выставил Мбаппе на продажу. Килиан уже договорился с Реалом?
Футбол | 22 июля 2023, 01:14 2
Источник: ПСЖ выставил Мбаппе на продажу. Килиан уже договорился с Реалом?
Источник: ПСЖ выставил Мбаппе на продажу. Килиан уже договорился с Реалом?

Парижский клуб исключил форварда из заявочного списка на поездку в Азию

ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Футбол | 21.07.2023, 18:42
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Известен новый игровой номер Ярмоленко в Динамо
Интер охладел к Трубину, будущее Коноплянки, бразильский новичок Шахтера
Футбол | 22.07.2023, 07:23
Интер охладел к Трубину, будущее Коноплянки, бразильский новичок Шахтера
Интер охладел к Трубину, будущее Коноплянки, бразильский новичок Шахтера
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
Футбол | 22.07.2023, 08:55
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
Шахтер предложил 4 миллиона евро за Эгиналдо из Васко да Гама
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
21.07.2023, 02:30 4
Футбол
Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
Победа была близко. Ястремская в 6-й раз уступила Паолини
20.07.2023, 19:28 23
Теннис
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
20.07.2023, 20:05 1
Волейбол
Стало известно, какие каналы покажут матчи Днепра-1 и Панатинаикоса
Стало известно, какие каналы покажут матчи Днепра-1 и Панатинаикоса
21.07.2023, 17:59 7
Футбол
ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
ВИДЕО. 14:13! Триллер в Лиге конференций с треш-эпизодом в серии пенальти
21.07.2023, 05:40 2
Футбол
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
20.07.2023, 17:46 6
Теннис
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 17
Футбол
Отец Фьюри: «Дюбуа может нокаутировать Усика, выбор соперника – безумие»
Отец Фьюри: «Дюбуа может нокаутировать Усика, выбор соперника – безумие»
21.07.2023, 15:40 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем