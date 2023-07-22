ЗИНЧЕНКО: «Сказал, что если уйду из Сити в клуб АПЛ, то только к Артете»

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями работе с главным тренером команды Микелем Артетой.

«Не секрет, что я давно знаком с Артетой еще по «Манчестер Сити». Я сказал себе, что если когда-нибудь я и уйду из «Сити» и останусь в Премьер-лиге, то только под руководством одного менеджера, и это будет Микель Артета. То, как он видит футбол, как принимает решения, он – победитель, и у него такой менталитет, который невозможно не любить.

Попасть в такую команду – мечта любого футболиста во всем мире, и вы можете видеть, как мы радуемся каждому дню, как все мы усердно работаем. Наверное, в прошлом сезоне я не помню ни одного дня, когда бы персонал не был на тренировочной площадке. Это правильный подход к работе, если вы хотите достичь чего-то большого, именно так нужно себя вести», – сказал Зинченко.

Отметим, что с 2016 по 2019 Артета был помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».