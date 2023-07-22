Голкипер Днепра-1 отказался от аренды в другом клубе УПЛ

Как стало известно Sport.ua, 33-летний вратарь Валерий Юрчук по завершении арендного соглашения со «Львовом» вернулся в «Днепр-1», но вряд ли будет играть за команду Александра Кучера. Сейчас в распоряжении наставника днепрян есть бразилец Макс Валеф, новичок из «Колоса» Евгений Волынец, а также юный Яков Кинарейкин, который недавно продлил контракт с клубом до конца 2024 года.

«Я в Днепре. Тренируюсь с командой U19. У меня еще год контракта. Варианты с арендой? Пока сказать не могу. Дело не в том, что боюсь сглазить. Просто нет смысла об этом говорить. Было предложение от клуба Премьер-лиги, но я туда не пошел», — сказал Юрчук корреспонденту Sport.ua.

Валерий Юрчук играл в УПЛ за запорожский «Металлург», «Днепр-1» и «Львов». Всего на его счету 39 матчей (11 — «на ноль») и 52 пропущенных мяча в высшем дивизионе. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.