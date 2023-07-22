ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси
Бывшая теннисистка была вне себя от радости
В ночь на 22 июля за океаном состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором американский «Интер Майами» обыграл «Крус Асуль» из Мексики.
Победный гол на 90+4 минуте забил новичок «Интера» Лионель Месси. Аргентинец великолепно исполнил штрафной удар, повергнув в экстаз болельщиков на трибунах.
Отметим, что за матчем следили многие знаменитости. Легендарная экс-теннисистка Серена Уильямс смотрела матч с дочерью Олимпией. Реакция Серены говорит сама за себя.
Также невероятно радовалась семья Бекхэмов, которой принадлежит клуб «Интер Майами».
ردة فعل كيم كارداشيان وسيلينا ويليامز وبيكهام وعائلته على هدف الاسطورة ميسي 😍— XtraVid (@Xtra19Vid) July 22, 2023
⏎ [@M30Xtra] pic.twitter.com/hBRTfonDvi
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