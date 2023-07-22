ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси

В ночь на 22 июля за океаном состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором американский «Интер Майами» обыграл «Крус Асуль» из Мексики.

Победный гол на 90+4 минуте забил новичок «Интера» Лионель Месси. Аргентинец великолепно исполнил штрафной удар, повергнув в экстаз болельщиков на трибунах.

Отметим, что за матчем следили многие знаменитости. Легендарная экс-теннисистка Серена Уильямс смотрела матч с дочерью Олимпией. Реакция Серены говорит сама за себя.

Также невероятно радовалась семья Бекхэмов, которой принадлежит клуб «Интер Майами».