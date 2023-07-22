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22 июля 2023, 14:44 |
1421
0

ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси

Бывшая теннисистка была вне себя от радости

22 июля 2023, 14:44 |
1421
0
ВИДЕО. Бурная реакция Серены Уильямс на победный гол Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

В ночь на 22 июля за океаном состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором американский «Интер Майами» обыграл «Крус Асуль» из Мексики.

Победный гол на 90+4 минуте забил новичок «Интера» Лионель Месси. Аргентинец великолепно исполнил штрафной удар, повергнув в экстаз болельщиков на трибунах.

Отметим, что за матчем следили многие знаменитости. Легендарная экс-теннисистка Серена Уильямс смотрела матч с дочерью Олимпией. Реакция Серены говорит сама за себя.

Также невероятно радовалась семья Бекхэмов, которой принадлежит клуб «Интер Майами».

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Серена Уильямс Лионель Месси Крус Асуль Интер Майами видео
Источник Sport.ua
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