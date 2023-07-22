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22 июля 2023, 08:15 | Обновлено 22 июля 2023, 08:25
3123
2

Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили

Аргентинец принес команде из Флориды победу в матче Кубка лиги

22 июля 2023, 08:15 | Обновлено 22 июля 2023, 08:25
3123
2
Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
ФК Интер Майами

В ночь на 22 июля за океаном состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором отношения на поле выяснили американский «Интер Майами» и «Крус Асуль» из Мексики.

В игре впервые за флоридцев сыграл аргентинский нападающий Лионель Месси. Он появился на поле за замену на 54-й минуте. И именно гол Мессии стал для «Интер Майами» победным. В компенсированное время встречи экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» точно пробил со штрафного. 2:1.

За «Интер Майами» весь матч отыграл украинский защитник Сергей Кривцов.

Кубок лиги

«Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1

Голы: Тэйлор, 44, Месси, 90+4 – Антуна, 65.

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Интер Майами Лионель Месси Сергей Кривцов Крус Асуль
Источник Sport.ua
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Максим Котов
Ну круто же)
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+1
Vitaliy Vit
перша перемога за 12 чи 13 матчів) Чемпіон
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