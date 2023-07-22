Месси забил первый гол за Интер Майами. Кривцов и Ко победили
Аргентинец принес команде из Флориды победу в матче Кубка лиги
В ночь на 22 июля за океаном состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором отношения на поле выяснили американский «Интер Майами» и «Крус Асуль» из Мексики.
В игре впервые за флоридцев сыграл аргентинский нападающий Лионель Месси. Он появился на поле за замену на 54-й минуте. И именно гол Мессии стал для «Интер Майами» победным. В компенсированное время встречи экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» точно пробил со штрафного. 2:1.
За «Интер Майами» весь матч отыграл украинский защитник Сергей Кривцов.
Кубок лиги
«Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1
Голы: Тэйлор, 44, Месси, 90+4 – Антуна, 65.
⭐ inMESSIonante ⭐ pic.twitter.com/dswAgBEWVw— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 21 июля на Sport.ua
26-летний защитник с большой вероятностью перейдет в загребское «Динамо»