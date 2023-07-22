ВИДЕО. Леброн Джеймс посетил дебютный матч Месси в MLS

Сегодня ночью состоялся дебют Лионеля Месси в MLS в составе «Интер Маями». Такое историческое событие привлекло на трибуны стадиона в Майами массу ВИП-гостей.

Был среди них и суперзвезда НБА Леброн Джеймс, который в 2010 – 2014 годах выступал за «Майами Хит». Джеймс успел пообщаться и с самим Месси, и с Дэвидом и Викторией Бекхэм.