Все дальше от Роналду. Месси увеличил счет своим голам со штрафных
Аргентинец упрочил перевес над португальцем
Нападающий Лионель Месси забил свой 63-й гол прямым ударом со штрафного. Случилось это в его дебютном матче за американский клуб «Интер Майами» в поединке с мексиканским клубом «Крус Асуль» (2:1) в рамках Кубка лиг.
Напомним, Месси в игре с «Крус Асуль» вышел на поле на замену на 54-й минуте и стал автором победного гола «Интер Майами» на 90+4 минуте.
Имея теперь в активе 63 гола со штрафных, Месси на три гола опережает Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по данному показателю.
Ранее сообщалось, что гол в ворота «Крус Асуль» стал для Лионеля Месси юбилейным.
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