Все дальше от Роналду. Месси увеличил счет своим голам со штрафных

Нападающий Лионель Месси забил свой 63-й гол прямым ударом со штрафного. Случилось это в его дебютном матче за американский клуб «Интер Майами» в поединке с мексиканским клубом «Крус Асуль» (2:1) в рамках Кубка лиг.

Напомним, Месси в игре с «Крус Асуль» вышел на поле на замену на 54-й минуте и стал автором победного гола «Интер Майами» на 90+4 минуте.

Имея теперь в активе 63 гола со штрафных, Месси на три гола опережает Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по данному показателю.

Ранее сообщалось, что гол в ворота «Крус Асуль» стал для Лионеля Месси юбилейным.