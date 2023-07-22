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22 июля 2023, 14:02 | Обновлено 22 июля 2023, 14:03
970
0

Все дальше от Роналду. Месси увеличил счет своим голам со штрафных

Аргентинец упрочил перевес над португальцем

22 июля 2023, 14:02 | Обновлено 22 июля 2023, 14:03
970
0
Все дальше от Роналду. Месси увеличил счет своим голам со штрафных
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси забил свой 63-й гол прямым ударом со штрафного. Случилось это в его дебютном матче за американский клуб «Интер Майами» в поединке с мексиканским клубом «Крус Асуль» (2:1) в рамках Кубка лиг.

Напомним, Месси в игре с «Крус Асуль» вышел на поле на замену на 54-й минуте и стал автором победного гола «Интер Майами» на 90+4 минуте.

Имея теперь в активе 63 гола со штрафных, Месси на три гола опережает Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии по данному показателю.

Ранее сообщалось, что гол в ворота «Крус Асуль» стал для Лионеля Месси юбилейным.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами
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