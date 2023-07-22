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22 июля 2023, 12:25 | Обновлено 22 июля 2023, 12:27
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0

Единственный в мире. Месси отметил очередной голевой юбилей

Аргентинец забил знаковый гол

22 июля 2023, 12:25 | Обновлено 22 июля 2023, 12:27
160
0
Единственный в мире. Месси отметил очередной голевой юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси забил 700-й гол в карьере без учета пенальти.

Напомним, ночью на 22 июля по европейскому времени аргентинец дебютировал в американском клубе «Интер Майами». Это была игра Кубка лиг с мексиканским клубом «Крус Асуль», в которой Месси и Ко добились победы со счетом 2:1. Лионель стал автором победного гола «Интер Майами».

Теперь на счету у Лионеля Месси ровно 700 «игровых» голов. С 11-метровой отметки он отличился 108 раз.

Месси – единственный в мире футболист, у которого 700 голов с игры. Его ближайший преследователь – это Криштиану Роналду, у которого 686 голов с игры.

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Лионель Месси Интер Майами юбилей
Источник Twitter
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