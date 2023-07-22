Единственный в мире. Месси отметил очередной голевой юбилей
Аргентинец забил знаковый гол
Нападающий Лионель Месси забил 700-й гол в карьере без учета пенальти.
Напомним, ночью на 22 июля по европейскому времени аргентинец дебютировал в американском клубе «Интер Майами». Это была игра Кубка лиг с мексиканским клубом «Крус Асуль», в которой Месси и Ко добились победы со счетом 2:1. Лионель стал автором победного гола «Интер Майами».
Теперь на счету у Лионеля Месси ровно 700 «игровых» голов. С 11-метровой отметки он отличился 108 раз.
Месси – единственный в мире футболист, у которого 700 голов с игры. Его ближайший преследователь – это Криштиану Роналду, у которого 686 голов с игры.
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