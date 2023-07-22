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Лига чемпионов
22 июля 2023, 13:43 | Обновлено 22 июля 2023, 13:50
446
0

Днепр-1 составил заявку на матчи Q2 ЛЧ с Панатинаикосом

Александр Кучер определился с подопечными

22 июля 2023, 13:43 | Обновлено 22 июля 2023, 13:50
446
0
Днепр-1 составил заявку на матчи Q2 ЛЧ с Панатинаикосом
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» сообщил о том, что сформирована заявка команды для участия во втором квалификационном раунде Q2 Лиги чемпионов.

Напомним, днепрянам в поединках квалификации Q2 будет противостоять греческий «Панатинаикос». 25 июля команды сыграют в Кошице, а 1 августа проведут ответный поединок в Афинах.

В заявку «Днепра-1» вошли 24 футболиста, включая только двух номинальных нападающих – Артема Довбика и 18-летнего Даниэля Кивинды

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Лига чемпионов Днепр-1 Панатинаикос Днепр-1 - Панатинаикос
Источник СК Днепр-1
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