Днепр-1, Динамо и Ворскла заявили в УПЛ первую группу игроков

У клубов Украинской Премьер-лиги стартовала заявочная кампания на сезон-2023/2024. Первыми ее начали «Ворскла», «Динамо» и «Днепр-1» – представители Украины в квалификационных турнирах еврокубков.

Полтавская команда внесла в заявку 36 футболистов, трое из которых – легионеры (двое - из Бразилии, один – из Мали). 17 исполнителей вошли в список А, остальные – в молодежный список Б. Самый взрослый – 35-летний Владимир Чеснаков, самый молодой – 15-летний Максим Кривобок.

В заявке у «Динамо» 53 футболиста и также трое из них - легионеры (по одному – из Нигерии, Северной Македонии и Сенегала). 16 игроков составили список А, остальные вошли в молодежный список Б. Самый старший – 32-летний Сергей Сидорчук, самый молодой – 16-летний Федор Задорожный.

«Днепр-1» ограничился заявкой 25 футболистов, среди которых также трое легионеров: два – из Аргентины (один – с итальянским паспортом, и заявлен как итальянец), один – из Бразилии. Список А - 20 игроков, еще 5 – молодежный список Б. Самый старший – 32-летний Владимир Адамюк, самый молодой – 17-летний Рамик Гаджиев.

Летний период заявок в УПЛ, как известно, будет продолжаться до 1 сентября.