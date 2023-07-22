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  4. Артур РЕМЕНЯК: «Очень хочется оправдать надежды Шарана»
Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 13:41 |
92
0

Артур РЕМЕНЯК: «Очень хочется оправдать надежды Шарана»

Вингер «Миная» – о своем переходе

22 июля 2023, 13:41 |
92
0
Артур РЕМЕНЯК: «Очень хочется оправдать надежды Шарана»
ФК Минай. Артур Ременяк

Одним из летних новичков «Миная» стал 22-летний экс-игрок молодежной сборной Украины Артур Ременяк из «Львова».

В беседе с корреспондентом Sport.ua новобранец рассказал, как он оказался в закарпатской команде, поделился своими ожиданиями от нового сезона.

– Когда стало известно, что «Львов» не будет стартовать в Первой лиге, то мой агент сообщил, что несколько клубов хотят видеть меня у себя. Конкретное предложение было от «Миная», поэтому я после непродолжительного просмотра и подписал с ним двухлетний контракт.

– Но у тебя был действующий контракт со «Львовом» и, видимо, «Минаю» пришлось заплатить компенсацию?
– Нет, еще до осмотра в Ужгороде я со «Львовом» разорвал деловые отношения по обоюдному согласию сторон.

– В «Минае» встретил знакомых?
– Да, с Бандурой и Кравчуком играли раньше за «Львов», еще нескольких ребят знал по выступлениям за сборные Украины разного возраста.

Интересная деталь. Прошлой весной я забил победный гол в матче с «Минаем», но уже через несколько минут после взятия ворот вынужден был попросить замену. Выяснилось, что у меня довольно серьезная травма и я выбыл надолго из строя. Помнится, мои партнеры по «Львову» потом шутили: «Артур, в будущем обходи «Минай» стороной». Как видите, ничего из этого не вышло.

– Возможно, на твой переход повлияло то, что «Львов» был очень неудобным соперником для «Миная» и ты ему портил настроение.
– Об этом лучше спросить у главного тренера «горожан» Владимира Шарана. Пока что меня здесь все устраивает, особенно отмечу замечательный микроклимат в команде, квалифицированный тренерский штаб. Думаю, что именно это помогло закарпатцам удачно выступить в прошлом сезоне.

– Что скажешь о тренировочном процессе в «Минае»?
– Сначала было очень трудно. Все же, я много пропустил. Когда «горожане» уже начали подготовку я только занимался дома по индивидуальной программе. Сейчас уже легче преодолевать нагрузки.

– На каких позициях Шаран тебя использовал в спаррингах?
– На разных флангах полузащиты, хотя мне удобнее играть справа. Впрочем, главное быть полезным команде.

– Какие ожидания от нового сезона?
– Будет острое соперничество, как среди лидеров, так и внизу турнирной таблицы. От этого только выиграют поклонники футбола. Очень хочется оправдать надежды Шарана и помочь «Минаю» выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате.

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Источник Sport.ua
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