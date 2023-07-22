Артур РЕМЕНЯК: «Очень хочется оправдать надежды Шарана»

Одним из летних новичков «Миная» стал 22-летний экс-игрок молодежной сборной Украины Артур Ременяк из «Львова».

В беседе с корреспондентом Sport.ua новобранец рассказал, как он оказался в закарпатской команде, поделился своими ожиданиями от нового сезона.

– Когда стало известно, что «Львов» не будет стартовать в Первой лиге, то мой агент сообщил, что несколько клубов хотят видеть меня у себя. Конкретное предложение было от «Миная», поэтому я после непродолжительного просмотра и подписал с ним двухлетний контракт.

– Но у тебя был действующий контракт со «Львовом» и, видимо, «Минаю» пришлось заплатить компенсацию?

– Нет, еще до осмотра в Ужгороде я со «Львовом» разорвал деловые отношения по обоюдному согласию сторон.

– В «Минае» встретил знакомых?

– Да, с Бандурой и Кравчуком играли раньше за «Львов», еще нескольких ребят знал по выступлениям за сборные Украины разного возраста.

Интересная деталь. Прошлой весной я забил победный гол в матче с «Минаем», но уже через несколько минут после взятия ворот вынужден был попросить замену. Выяснилось, что у меня довольно серьезная травма и я выбыл надолго из строя. Помнится, мои партнеры по «Львову» потом шутили: «Артур, в будущем обходи «Минай» стороной». Как видите, ничего из этого не вышло.

– Возможно, на твой переход повлияло то, что «Львов» был очень неудобным соперником для «Миная» и ты ему портил настроение.

– Об этом лучше спросить у главного тренера «горожан» Владимира Шарана. Пока что меня здесь все устраивает, особенно отмечу замечательный микроклимат в команде, квалифицированный тренерский штаб. Думаю, что именно это помогло закарпатцам удачно выступить в прошлом сезоне.

– Что скажешь о тренировочном процессе в «Минае»?

– Сначала было очень трудно. Все же, я много пропустил. Когда «горожане» уже начали подготовку я только занимался дома по индивидуальной программе. Сейчас уже легче преодолевать нагрузки.

– На каких позициях Шаран тебя использовал в спаррингах?

– На разных флангах полузащиты, хотя мне удобнее играть справа. Впрочем, главное быть полезным команде.

– Какие ожидания от нового сезона?

– Будет острое соперничество, как среди лидеров, так и внизу турнирной таблицы. От этого только выиграют поклонники футбола. Очень хочется оправдать надежды Шарана и помочь «Минаю» выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате.