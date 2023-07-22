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Чемпионат мира
22 июля 2023, 13:02 | Обновлено 22 июля 2023, 13:13
413
1

Женский ЧМ. Япония разгромила Замбию

Японки вышли в лидеры группы С

22 июля 2023, 13:02 | Обновлено 22 июля 2023, 13:13
413
1
Женский ЧМ. Япония разгромила Замбию
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоялся матч 1-го тура групповой стадии в квартете С, в котором встретились сборные Японии и Замбии.

Игра завершилась крупной победой японской команды – 5:0.

Победив, сборная Японии набрала 3 очка и вышла в лидеры квартета. Она лидирует вместе с командой Испании, которая в 1-м туре со счетом 3:0 переиграла команды Коста-Рики.

26 июля во 2-м туре отношения между собой выяснят Япония и Коста-Рика, а также Испания и Замбия.

Женский ЧМ. Группа С. 1-й тур

Япония – Замбия – 5:0

Голы: Миязава, 43, 62, Мина, 55, Эндо, 71, Уэки, 90+11 пенальти.

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чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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T-800
побажаю взяти Мундіаль через 12 років після дебютного
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