Вопреки планам. Давид Сильва принял решение завершить карьеру

37-летний полузащитник Давид Сильва завершает свою карьеру в профессиональном футболе.

Вопреки желанию играть еще, он вынужден принять такое решение из-за травмы передней крестообразной связки. Повреждение игрок получил на одной из последних тренировок «Реала Сосьедад».

Ожидается, что контракт Сильвы с басками, который должен действовать до лета 2024 года, будет расторгнут.

Ранее Давид Сильва также защищал цвета «Манчестер Сити», у которым он 4 раза побеждал в АПЛ, и «Валенсии».