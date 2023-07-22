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Испания
22 июля 2023, 12:08 | Обновлено 22 июля 2023, 12:17
344
0

Вопреки планам. Давид Сильва принял решение завершить карьеру

Испанец вынужден отправиться на спортивную пенсию

22 июля 2023, 12:08 | Обновлено 22 июля 2023, 12:17
344
0
Вопреки планам. Давид Сильва принял решение завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сильва

37-летний полузащитник Давид Сильва завершает свою карьеру в профессиональном футболе.

Вопреки желанию играть еще, он вынужден принять такое решение из-за травмы передней крестообразной связки. Повреждение игрок получил на одной из последних тренировок «Реала Сосьедад».

Ожидается, что контракт Сильвы с басками, который должен действовать до лета 2024 года, будет расторгнут.

Ранее Давид Сильва также защищал цвета «Манчестер Сити», у которым он 4 раза побеждал в АПЛ, и «Валенсии».

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Давид Сильва Реал Сосьедад
Источник Cadena Ser
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