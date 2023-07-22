Минус вратарь: кадровая ситуация в Минае перед игрой с Динамо

Как стало известно Sport.ua, в последних контрольных матчах подопечные Владимира Шарана не избежали травм. Из-за повреждения голеностопа на месяц выбыл вратарь Александр Кемкин. В ближайших поединках у основного голкипера Александра Бандуры дублером будет Илья Ольховой, который ранее выступал за «Львов» и был на контракте в «Диназе».

В то же время рецидив старой травмы произошел у Даниила Колесника, который вынужден пока заниматься по индивидуальной программе. А в поединке с «Металлистом» повреждение случилось у еще одного Даниила - Голуба. Впрочем, оно оказалось не серьезным и он уже на следующей неделе сможет тренироваться в общей группе.

Напомним, в стартовом туре чемпионата УПЛ-2023/2024 закарпатцы 30 июля сыграют в гостях с «Динамо».