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Украина. Первая лига
22 июля 2023, 11:49 | Обновлено 22 июля 2023, 11:54
432
0

Минус вратарь: кадровая ситуация в Минае перед игрой с Динамо

Футболисты «Миная» в заключительном спарринге лета-2023 взяли верх над «Металлистом» (2:0)

22 июля 2023, 11:49 | Обновлено 22 июля 2023, 11:54
432
0
Минус вратарь: кадровая ситуация в Минае перед игрой с Динамо
Instagram. Александр Кемкин

Как стало известно Sport.ua, в последних контрольных матчах подопечные Владимира Шарана не избежали травм. Из-за повреждения голеностопа на месяц выбыл вратарь Александр Кемкин. В ближайших поединках у основного голкипера Александра Бандуры дублером будет Илья Ольховой, который ранее выступал за «Львов» и был на контракте в «Диназе».

В то же время рецидив старой травмы произошел у Даниила Колесника, который вынужден пока заниматься по индивидуальной программе. А в поединке с «Металлистом» повреждение случилось у еще одного Даниила - Голуба. Впрочем, оно оказалось не серьезным и он уже на следующей неделе сможет тренироваться в общей группе.

Напомним, в стартовом туре чемпионата УПЛ-2023/2024 закарпатцы 30 июля сыграют в гостях с «Динамо».

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Минай Александр Кемкин Даниил Голуб инсайд
Источник Sport.ua
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