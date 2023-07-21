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Товарищеские матчи
Минай
21.07.2023 12:00 – FT 2 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 14:27 |
383
0

Минай обыграл Металлист в заключительном летнем спарринге

Команда Шарана забила по голу в каждом из таймов

21 июля 2023, 14:27 |
383
0
Минай обыграл Металлист в заключительном летнем спарринге
ФК Минай

«Минай» завершил летнюю спарринг-программу. Последняя товарищеская игра перед стартом сезона-2023/24 состоялась против «Металлиста». Подопечные Владимира Шарана забили по голу в каждом из таймов и сохранили свои ворота на «замке».

Товарищеский матч

«Минай» – «Металлист» – 2:0 (1:0).
Голы: Твердохлеб, 12, Вишневский, 58.

«Минай»: Бандура, Дмитрук (Ременяк, 66), Солдат (Чуев, 75), Ю.Кравчук (Демиденко, 75), Немчанинов, Булеза (Рогозинский, 46), Петько (Панасенко, 46), Ралюченко (Витенчук, 46), Твердохлеб (Леднев, 86), Одарюк (Гечев, 66), Вишневский (Гуничев, 61).

«Металлист»: Фастов, Бусько, Абрамов, Габриэль, Вернаттус (Горяинов, 79), Чидомере (Цвиренко, 68), Мораренко (Ян, 46), Дигтярь (Рязанцев, 46), Багачанский, Кайдалов, Синчук.

Ранее «Металлист 1925» проиграл «Руху».

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Источник ФК Минай
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