Минай обыграл Металлист в заключительном летнем спарринге

«Минай» завершил летнюю спарринг-программу. Последняя товарищеская игра перед стартом сезона-2023/24 состоялась против «Металлиста». Подопечные Владимира Шарана забили по голу в каждом из таймов и сохранили свои ворота на «замке».

Товарищеский матч

«Минай» – «Металлист» – 2:0 (1:0).

Голы: Твердохлеб, 12, Вишневский, 58.

«Минай»: Бандура, Дмитрук (Ременяк, 66), Солдат (Чуев, 75), Ю.Кравчук (Демиденко, 75), Немчанинов, Булеза (Рогозинский, 46), Петько (Панасенко, 46), Ралюченко (Витенчук, 46), Твердохлеб (Леднев, 86), Одарюк (Гечев, 66), Вишневский (Гуничев, 61).

«Металлист»: Фастов, Бусько, Абрамов, Габриэль, Вернаттус (Горяинов, 79), Чидомере (Цвиренко, 68), Мораренко (Ян, 46), Дигтярь (Рязанцев, 46), Багачанский, Кайдалов, Синчук.

Ранее «Металлист 1925» проиграл «Руху».