Левый берег подписал воспитанника Шахтера

Как стало известно Sport.ua, «Левый берег» оформил отношения с полузащитником Олегом Вакуленко.

24-летний уроженец Красногоровки Донецкой области в осенней части прошлого сезона выступал за «Диназ», в составе которого провел 12 матчей и забил 1 мяч в Первой лиге.

Ранее выпускник академии «Шахтера» поиграл за «Арсенал» U-19, молодежную команду «Мариуполя», «Кристалл» и «Таврию». Всего на профессиональном уровне на его счету 88 матчей и 14 голов.

«Левый берег» должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет 28 июля домашним матчем с «Горняком-Спорт».

Ранее наш сайт сообщал, что «Левый берег» пригласил воспитанников «Днепра» и «Карпат».