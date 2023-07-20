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Украина. Первая лига
20 июля 2023, 16:30 | Обновлено 20 июля 2023, 16:31
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Левый берег пригласил воспитанников Днепра и Карпат

Клуб Николая Лавренко готовится к дебюту в Первой лиге

20 июля 2023, 16:30 | Обновлено 20 июля 2023, 16:31
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0
Левый берег пригласил воспитанников Днепра и Карпат
ФК Буковина. Александр Чернятинский

Как стало известно Sport.ua, на последнем рубеже «Левого берега» в новом сезоне можно будет увидеть 24-летнего Александра Чернятинского. В летних контрольных матчах тренерский штаб столичной команды поочередно задействует его и другого новичка, экс-голкипера «Таврии», «Тростянца» и «Буковины» Виталия Чеботарева. С обоими уже подписаны контракты.

Чернятинский — выпускник академии «Днепра». На профессиональном уровне он успел поиграть за «Александрию» U19, «Буковину» и «Мункач». В предыдущем сезоне уроженец Тернополя защищал цвета аматорского «Колоса» из Бучача.

Еще одним новичком, с которым «Левый берег» заключил трудовой договор, стал левый защитник Александр Дударенко. 28-летний воспитанник «Карпат», помимо львовского клуба, выступал за «Николаев», «Скалу», винницкую «Ниву», «Верес» и «Ниву» из Тернополя.

«Левый берег» приостанавливал выступления под эгидой ПФЛ и спустя год дебютирует в Первой лиге. В стартовом туре чемпионата 28 июля киевляне примут «Горняк-Спорт».

Ранее наш сайт сообщал о большой группе новичков, подписанных «Левым берегом» этим летом.

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Левый берег Первая лига Украины инсайд Александр Чернятинский Александр Дударенко
Источник Sport.ua
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