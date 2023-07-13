Левый берег подписал большую группу новичков
Киевляне готовятся к дебюту в Первой лиге
Как стало известно Sport.ua, «Левый берег» уже заключил контракты с такими футболистами, как вратарь Виталий Чеботарев (последний клуб – «Буковина»), защитник Андрей Спиваков (вернулся из литовской «Йонавы»), полузащитники Владислав Войцеховский (ЛНЗ), Руслан Дедух («Нива» Тернополь), братья Иван и Николай Когуты (оба – «Карпаты»), Андрей Якимив («Львов»), нападающие Алексей Литовченко («Чайка») и Даниил Сухоручко («Нива» Тернополь).
Еще группа игроков находится на просмотре.
Накануне голы Сухоручко и Литовченко помогли желто-зеленым обыграть в контрольном матче «Оболонь» (2:0).
«Левый берег» должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с «Горняком-Спорт». Базовая дата 1-го тура Первой лиги – 28 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следующая встреча пройдет в США
Команды забили друг другу по три гола