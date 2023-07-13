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Украина. Первая лига
13 июля 2023, 12:07 | Обновлено 13 июля 2023, 12:18
1061
0

Левый берег подписал большую группу новичков

Киевляне готовятся к дебюту в Первой лиге

13 июля 2023, 12:07 | Обновлено 13 июля 2023, 12:18
1061
0
Левый берег подписал большую группу новичков
ФК Карпаты Львов. Братья Когуты

Как стало известно Sport.ua, «Левый берег» уже заключил контракты с такими футболистами, как вратарь Виталий Чеботарев (последний клуб – «Буковина»), защитник Андрей Спиваков (вернулся из литовской «Йонавы»), полузащитники Владислав Войцеховский (ЛНЗ), Руслан Дедух («Нива» Тернополь), братья Иван и Николай Когуты (оба – «Карпаты»), Андрей Якимив («Львов»), нападающие Алексей Литовченко («Чайка») и Даниил Сухоручко («Нива» Тернополь).

Еще группа игроков находится на просмотре.

Накануне голы Сухоручко и Литовченко помогли желто-зеленым обыграть в контрольном матче «Оболонь» (2:0).

«Левый берег» должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с «Горняком-Спорт». Базовая дата 1-го тура Первой лиги – 28 июля.

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Левый берег Первая лига Украины Виталий Чеботарев Андрей Спиваков Владислав Войцеховский Руслан Дедух Иван Когут Николай Когут Андрей Якимив Алексей Литовченко Даниил Сухоручко инсайд
Источник Sport.ua
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