Италия22 июля 2023, 10:21 | Обновлено 22 июля 2023, 10:33
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Источник: Буффон намерен завершить карьеру
Итальянец хочет поставить точку
22 июля 2023, 10:21 | Обновлено 22 июля 2023, 10:33
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Вратарь клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру.
Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.
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Окончательное решение относительно своего будущего Буффон должен принять в ближайшие дни.
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Комментарии 2
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Спорт ЮА!! Там ЧМ (Ж) сейчас идет.!! Где матчи онлайн? Почему такая халатность к такому турниру??(( Я вас не понмаю..(( Почему я должен уходить с вашего сайта. чтобы смотреть эти матчи?( Делайте хоть что то там...
Жаль. Молодий ще, міг би пограти
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