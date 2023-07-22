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Италия
22 июля 2023, 10:21 | Обновлено 22 июля 2023, 10:33
233
2

Источник: Буффон намерен завершить карьеру

Итальянец хочет поставить точку

22 июля 2023, 10:21 | Обновлено 22 июля 2023, 10:33
233
2
Источник: Буффон намерен завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Вратарь клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру.

Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.

Окончательное решение относительно своего будущего Буффон должен принять в ближайшие дни.

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Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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rozalievka
Спорт ЮА!! Там ЧМ (Ж) сейчас идет.!! Где матчи онлайн? Почему такая халатность к такому турниру??(( Я вас не понмаю..(( Почему я должен уходить с вашего сайта. чтобы смотреть эти матчи?( Делайте хоть что то там...
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+1
zhyr
Жаль. Молодий ще, міг би пограти
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