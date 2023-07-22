Источник: Буффон намерен завершить карьеру

Вратарь клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру.

Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.

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Окончательное решение относительно своего будущего Буффон должен принять в ближайшие дни.