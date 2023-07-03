Буффон отклонил предложение из Саудовской Аравии

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отказался от перехода у клуб из Саудовской Аравии.

45-летний итальянец якобы думает над завершении карьеры, а переезд в заокеанскую МЛС или в Саудовскую Аравии в его планах не значатся.

Ранее сообщалось, что некий саудовский клуб предложил Буффону контракт на два года с зарплатой в 15 млн евро за сезон.