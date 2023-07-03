Италия03 июля 2023, 04:24 | Обновлено 03 июля 2023, 04:37
17
0
Буффон отклонил предложение из Саудовской Аравии
Легендарного голкипера денежный куш не заманил
03 июля 2023, 04:24 | Обновлено 03 июля 2023, 04:37
17
0
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отказался от перехода у клуб из Саудовской Аравии.
45-летний итальянец якобы думает над завершении карьеры, а переезд в заокеанскую МЛС или в Саудовскую Аравии в его планах не значатся.
Ранее сообщалось, что некий саудовский клуб предложил Буффону контракт на два года с зарплатой в 15 млн евро за сезон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2023, 12:26 47
Валерий Василенко считает, что «Горнякам» стоит пригласить Андрея Николаевича
Футбол | 02 июля 2023, 23:43 4
В конце игры Украина впереди 3:1 в матче с Францией
Футбол | 02.07.2023, 08:20
Футбол | 02.07.2023, 23:59
Футбол | 03.07.2023, 01:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2023, 14:10 11
01.07.2023, 22:46 6
02.07.2023, 20:00 12
02.07.2023, 23:54 104
02.07.2023, 22:05 3
02.07.2023, 18:40 3
02.07.2023, 21:00 7
01.07.2023, 20:16 13