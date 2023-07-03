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Италия
03 июля 2023, 04:24 | Обновлено 03 июля 2023, 04:37
17
0

Буффон отклонил предложение из Саудовской Аравии

Легендарного голкипера денежный куш не заманил

03 июля 2023, 04:24 | Обновлено 03 июля 2023, 04:37
17
0
Буффон отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отказался от перехода у клуб из Саудовской Аравии.

45-летний итальянец якобы думает над завершении карьеры, а переезд в заокеанскую МЛС или в Саудовскую Аравии в его планах не значатся.

Ранее сообщалось, что некий саудовский клуб предложил Буффону контракт на два года с зарплатой в 15 млн евро за сезон.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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