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  4. Буффон получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Италия
02 июля 2023, 12:46 |
466
0

Буффон получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Легендарному ветерану предложили 15 миллионов евро в год

02 июля 2023, 12:46 |
466
0
Буффон получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Пармой» истек 1 июля, и сейчас 45-летний ветеран находится в статусе свободного агента. Он взял время на принятие решения, и рассматривает возможность завершения карьеры.

Кроме продления контракта с «Пармой», у Буффона появился еще один вариант – Саудовская Аравия. По информации инсайдера Николо Скиры, один из местных клубов предложил итальянскому голкиперу 2-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Буффон принял участие в 19 матчах «Пармы» во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 5 раз отстоял «на ноль».

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Джанлуиджи Буффон Парма завершение карьеры Николо Скира Саудовская Аравия
Источник Николо Скира
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