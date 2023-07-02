Буффон получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Пармой» истек 1 июля, и сейчас 45-летний ветеран находится в статусе свободного агента. Он взял время на принятие решения, и рассматривает возможность завершения карьеры.

Кроме продления контракта с «Пармой», у Буффона появился еще один вариант – Саудовская Аравия. По информации инсайдера Николо Скиры, один из местных клубов предложил итальянскому голкиперу 2-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Буффон принял участие в 19 матчах «Пармы» во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и 5 раз отстоял «на ноль».