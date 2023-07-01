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Италия
01 июля 2023, 08:15 | Обновлено 01 июля 2023, 08:21
241
0

Легендарный Буффон думает над завершением карьеры

Вратарь готовится попрощаться с активными выступлениями

01 июля 2023, 08:15 | Обновлено 01 июля 2023, 08:21
241
0
Легендарный Буффон думает над завершением карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Голкипер итальянского клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон задумался о завершении игровой карьеры.

Сообщается, что решение о своем профессиональном будущем 45-летний уроженец Тосканы примет в ближайшее время. Якобы Буффон обдумывает три варианта: завершение профессиональной карьеры, дальнейшие выступления за «Парму» и переход в один из клубов Саудовской Аравии.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Джанлуиджи Буффон принял участие в 19 матчах «Пармы» во всех турнирах, пропустил 24 гола и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Парма Джанлуиджи Буффон чемпионат Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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