Легендарный Буффон думает над завершением карьеры

Голкипер итальянского клуба «Парма» Джанлуиджи Буффон задумался о завершении игровой карьеры.

Сообщается, что решение о своем профессиональном будущем 45-летний уроженец Тосканы примет в ближайшее время. Якобы Буффон обдумывает три варианта: завершение профессиональной карьеры, дальнейшие выступления за «Парму» и переход в один из клубов Саудовской Аравии.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Джанлуиджи Буффон принял участие в 19 матчах «Пармы» во всех турнирах, пропустил 24 гола и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.