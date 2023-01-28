Буффон в 45 – ньюсмейкер опять!

28 января легендарному чемпиону мира Джиджи Буффону исполняется 45. Однако он не торопится вешать бутсы на гвоздь, а наоборот: продолжает радовать поклонников своей игрой.

Кто-то скажет: мастерство Буффона с годами только расцветает. Мол, взгляните на его недавний кубковый матч в составе «Пармы» против «Интера», когда ветеран получил самую высокую оценку среди игроков своей команды, сыгравшей против одного из лидеров серии А на его поле вполне прилично.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон и Лаутаро Мартинес

Другой заметит: после этого Буффона ожидал провал в игре серии В против «Бари», где он с партнерами по команде четырежды капитулировал перед отнюдь не самым страшным нападением «петушков». Вот и получил от обозревателей абсолютно всех ресурсов самую низкую оценку среди всех участников матча, причем с большущим отрывом. К примеру, sofascore.com оценила действия Джиджи в 5,5 балла; предпоследнее место, кстати, занял центральный защитник пармезанцев венгр Ботонд Балог, да и то его действия оценили в 5,8 балла. А на игру с «Перуджей», в которой «Парма» горела желанием реабилитироваться за сокрушительное поражение от «Бари», чемпион мира оказался вне заявки. «Джалло-блу», к слову, ту игру без Буффона в воротах выиграли насухо – 2:0.

Когда игрок в таком возрасте допускает ошибки (как говорил один отечественный тренер об ошибках голкиперов, «вытворяет вытворы»), то, естественно, начинаются пересуды о том, что, мол, пора ему уже уходить, стоит дать дорогу молодым и т. п. Припоминаю, что эти разговоры о Буффоне идут уже с десяток лет. Но тем не менее, как только уляжется пыль после неудачных игр, он находит в себе возможности снова подняться и демонстрирует все грани своего мастерства. Игра Буффона против «Интера» на «Джузеппе Меацца» (50-я, кстати, для легендарного кипера на этом стадионе, на протяжении всего матча тифози «нерадзурри» выкрикивали непристойности в его адрес – значит, все еще боятся Мастера!) послужила ему неплохой рекламой и актуализировала слухи о его переходе в «Милан». Поговаривают о возможном контракте по схеме 0,5 + 1. В то же время агент игрока Сильвано Мартин говорит, что у его клиента еще два года контракта с пармезанцами, и если «Парма» получит путевку в серию А, то почему бы Буффону, собственно, и не продолжить играть в составе «крестоносцев»? Однако это произойдет только в случае, если у «Буффона будет уверенность, что он вознесется на вершину».

По-моему, «Парма» для нынешнего Буффона – идеальный вариант для продолжения карьеры. «Крочьяти», может, и не хватают звезд с неба, однако обладают амбициями (и возможностями) по крайней мере вернуться в серию А. У пармезанцев – американские владельцы, хорошо разбирающиеся в промоушене. И наличие в составе титулованного мастера, пусть уже и в годах, – это отличная реклама клуба как бизнес-проекта. Положительного имиджа добавляет и постоянное участие Джиджи в различных благотворительных клубных акциях, широко освещаемых медиа всей Италии. В украинском контексте можно вспомнить прошлогоднюю апрельскую встречу Джанлуиджи с мальчиком-вратарем Владиславом – беженцем из Украины, который где-то в интервью признался, что Буффон является его кумиром. Джиджи мгновенно откликнулся, встретился с семьей парня, одарил украинцев кучей сувениров и положительных эмоций, пригласил на матч «Пармы» против «Комо» и т. д. Во встрече, кстати, принял участие и президент «Пармы» Кайл Краузе.



ФК Парма

«Дженоа»? «Командой своего сердца» назвал ее когда-то сам Джиджи. Однако мне сложно представить, что его карьерный путь будет подходит к концу именно в составе «дженоани». «Милан»? Все-таки, по-моему, вряд ли. «Ювентус»? О, здесь интереснее. У «Старой Синьоры» снова проблемы. Понижения в классе исключать нельзя. И в такой ситуации символы клуба проявляют свою преданность. А в том, что Джиджи является одним из символов «бьянко-нери», сомнений нет. «Мы вдруг оказались привязаны к позорному столбу», – так вспоминает Буффон предыдущий скандал с «Юве» – «Кальчополи». Однако дальше Джиджи объясняет свои мотивы остаться в проблемном «Ювентусе»: «Мне, в принципе, нравится начинать все сначала. Это – новый вызов… Первым сказал, что останусь… Так чувствовал, и все… Не мог повернуться спиной к миллионам болельщиков «Ювентуса». И я сделал верный выбор. Выбор Джиджи». В конце концов, тогда великий кипер не прогадал по большому счету. А как будет теперь? Достанет ли сил у Буффона продолжать? Ведь все бодрые заявления его агента были датированы добарийским периодом. А неудача на не лишенном легендарности 60-тысячном стадионе «Сан-Никола» в Бари (туда на матч с «Пармой» заглянуло 17 282 зрителя, что по сравнению с предыдущим поединком «петушков» против «Дженоа», где присутствовало 48 887 болельщиков, – мизер, а именно публику Буффон когда-то назвал лучшим воспоминанием о серии В – речь идет о временах, когда он играл там в составе «Юве») все-таки может вызвать невеселые думы. Как по мне, игра Джиджи против «Бари» предельно сузила окно контрактных возможностей 45-летнего кипера. Но были у него уже матчи, в которых он чуть ли не ставил на кон карьеру: что в клубе, что в сборной. Тем не менее, каждый раз возвращался и становился если и не лучше, то, по крайней мере, выходил на стабильно высокий уровень. И вот эта его способность выкрутиться из даже самой проблемной ситуации и позволила Буффону встретить 45-летие в статусе действующего игрока.

Относительно Буффона всплывают в памяти его дебют в составе «Скуадры Адзурры» в заснеженной столице Империи Зла (околеть от холода там было куда проще, чем не пропустить), его незаурядное мастерство, проявленное на мундиале-2006 и в частности в матче против украинцев, проигрыш с «Юве» в финале Лиги чемпионов «Милану» с решающим голом Андрея Шевченко в серии пенальти. С годами Эль Буфф превратился в закаленного жизнью и футболом тертого калача-искушенца, который уж точно знает, где волк, а где лиса и в то же время с абсолютно голливудской улыбкой пожимает руку соперникам и искренне обнимает их как до, так и после матчей. А когда его спрашивают, кто лучше – он или какой-либо его молодой коллега, всегда отвечает: «Конечно…» Далее подставляет фамилию кипера, с которым газетчики просили сравнить Буффона. Уж кем-кем, а пустым хвастунишкой его никак не назовешь. И в то же время ведь не обвинишь Джиджи и в криводушии.

В своей автобиографической книге Эль Буфф пишет: «Иногда я скучаю по спокойной жизни, как по редкому, драгоценному цветку. В такие моменты все, чего ты обычно пытаешься избегать, внезапно образует в душе огромную дыру. В такие моменты некоторые фразы, которые ты всегда произносил с трудом или наоборот – с улыбкой удовлетворения, становятся правдой. Болезненной правдой. От которой никуда не скрыться». Буффон полемизирует с самой Мэрилин Монро, когда-то сказавшей: мол, «лучше плакать в «Роллс-Ройсе», чем в переполненном трамвае». По мнению великого голкипера, человек может выйти из переполненного трамвая и что-то изменить, улучшить, приложить больше сил, а тем, кто распускает нюни в дорогой машине, сложно преодолеть кризис, ведь они достигли уже едва ли не всех мыслимых пределов, и даже не знают, что можно еще улучшить, поэтому и надежды нет. Противоречивое утверждение? Может быть, и так. Впрочем, как бы то ни было, а Буффонова грусть каждый раз непродолжительна, в после снова – в водоворот спортивной борьбы. И он по праву подытоживает: «Я вернулся. Я снова Джиджи. Джиджи Буффон». «Я не чувствую себя взрослым, – признавался Буффон несколько лет назад в одном из интервью. – Кто знает, может, я закончу играть в 65…»

С круглой датой, Джиджи! Многая лета, в том числе и в футболе!

Алексей РЫЖКОВ