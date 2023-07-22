Владелец ЧФР Клуж: «Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он будет»

Владелец румынского клуба ЧФР из Клуж-Напоки Иоан Варга дал интервью, в котором подтвердил информацию Sport.ua о готовящемся трансфере в стан «железнодорожников» украинского вингера Евгения Коноплянки, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он прибывает в Клуж, чтобы подписать контракт. Он ценный игрок, и нет нужды говорить, что у него впечатляющее резюме. Это футболист, который многое знает о футболе и поможет нашей команде», - заявил Варга.

Ожидается, что Коноплянка подпишет с ЧФР 2-летний контракт с опцией пролонгации.