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  4. Владелец ЧФР Клуж: «Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он будет»
Румыния
22 июля 2023, 10:08 |
700
1

Владелец ЧФР Клуж: «Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он будет»

Экс-хавбек сборной Украины близок к трансферу в Румынию

22 июля 2023, 10:08 |
700
1
Владелец ЧФР Клуж: «Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он будет»
ФК Шахтер. Евгений Коноплянка

Владелец румынского клуба ЧФР из Клуж-Напоки Иоан Варга дал интервью, в котором подтвердил информацию Sport.ua о готовящемся трансфере в стан «железнодорожников» украинского вингера Евгения Коноплянки, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Мы договорились с Коноплянкой. В воскресенье он прибывает в Клуж, чтобы подписать контракт. Он ценный игрок, и нет нужды говорить, что у него впечатляющее резюме. Это футболист, который многое знает о футболе и поможет нашей команде», - заявил Варга.

Ожидается, что Коноплянка подпишет с ЧФР 2-летний контракт с опцией пролонгации.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж трансферы
Источник Digisport.ro
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BallsToTheWall
Ух ты.  Интересно.  Приключения Коноплянки в  Трансильвании. 
Начинаю приболевать, только жаль что ЧФР это это не черноморский флот Румынии, а железные дороги.
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