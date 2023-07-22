Другие новости22 июля 2023, 09:27 | Обновлено 22 июля 2023, 09:34
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Месси оценил свой первый гол за Интер Майами
Аргентинец – о победе над «Крус Асуль»
22 июля 2023, 09:27 | Обновлено 22 июля 2023, 09:34
1762
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Аргентинский нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от дебюта за команду «Интер Майами» в поединке с «Крус Асуль» из Мексики в рамках Кубка лиг (2:1). Напомним, в прошедшем матче Месси стал автором победного гола.
«Вперед!!! Очень важно было начать этот Кубок лиг с победы для нас и для наших болельщиков. Мы продолжаем», – написал Лионель Месси в инстаграме.
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