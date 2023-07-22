Женский ЧМ. Действующие чемпионки стартовали с крупной победы

На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоялся матч 1-го тура в группе Е.

Действующий чемпион мира – сборная США – выяснил отношения с командой Вьетнама и одержал крупную победу – 3:0. Героиней игры стала София Смит, которая оформила дубль и стала автором ассиста.

Вместе со сборными США и Вьетнама в группе Е также играют команды Португалии и Нидерландов.

Женский ЧМ-2023. Группа Е. 1-й тур

США – Вьетнам – 3:0

Голы: Смит, 14, 45+7, Хоран, 77.