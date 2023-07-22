Чемпионат мира22 июля 2023, 08:50 | Обновлено 22 июля 2023, 08:52
403
0
Женский ЧМ. Действующие чемпионки стартовали с крупной победы
Команда США не испытала проблем со сборной Вьетнама
22 июля 2023, 08:50 | Обновлено 22 июля 2023, 08:52
403
0
На чемпионате мира среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоялся матч 1-го тура в группе Е.
Действующий чемпион мира – сборная США – выяснил отношения с командой Вьетнама и одержал крупную победу – 3:0. Героиней игры стала София Смит, которая оформила дубль и стала автором ассиста.
Вместе со сборными США и Вьетнама в группе Е также играют команды Португалии и Нидерландов.
Женский ЧМ-2023. Группа Е. 1-й тур
США – Вьетнам – 3:0
Голы: Смит, 14, 45+7, Хоран, 77.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2023, 23:15 9
Новым клубом Евгения станет ЧФР из города Клуж-Напока
Футбол | 21 июля 2023, 14:52 22
Президент «Динамо» назвал унизительным предложение «Торино» по Владимиру Бражко
Футбол | 22.07.2023, 08:55
Другие виды | 21.07.2023, 23:00
Футбол | 22.07.2023, 03:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2023, 16:55
21.07.2023, 17:59 7
21.07.2023, 03:40
21.07.2023, 09:15 28
20.07.2023, 15:01 3
20.07.2023, 17:46 6
20.07.2023, 11:40 3
20.07.2023, 15:40 2