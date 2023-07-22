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  4. Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков
Англия
22 июля 2023, 04:45 | Обновлено 22 июля 2023, 05:18
456
0

Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков

В топ-3 рейтинга также вошли «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

22 июля 2023, 04:45 | Обновлено 22 июля 2023, 05:18
456
0
Зинченко – в топе. Арсенал стал самым дорогим клубом по стоимости игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» стал самым дорогим клубом по суммарной стоимости игроков (1,21 млрд евро).

В топ-3 рейтинга от Transfermarkt также вошли английский «Манчестер Сити» (1,19 млрд евро) и французский «ПСЖ» (1,03 млрд евро)

За «Арсенал» выступает украинский защитник Александр Зинченко, его трансферная стоимость составляет 42 млн евро.

Рейтинг самых дорогих клубов мира по суммарной стоимости игроков

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трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити ПСЖ рейтинг Transfermarkt Александр Зинченко
Источник Transfermarkt
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