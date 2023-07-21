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Англия
21 июля 2023, 04:31 | Обновлено 21 июля 2023, 04:40
501
0

ВИДЕО. Магия футбола от Зинченко. Украинец поразил финтами публику в США

Tik-Tok аккаунт МЛС заценил действия Александра

21 июля 2023, 04:31 | Обновлено 21 июля 2023, 04:40
501
0
ВИДЕО. Магия футбола от Зинченко. Украинец поразил финтами публику в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поразил публику в США.

Перед матчем «Арсенал» – «Звезды МЛС» (5:0) Зинченко, Райс и Эль-Ненни решили красиво поотдавать передачи.

Далее Александр показал свою невероятную технику, подержав мяч на голове. Видео моментов опубликовала пресс-служба МЛС в Tik-Tok.

Сейчас «Арсенал» проводит предсезонную подготовку в США. Зинченко все еще восстанавливается после травмы.

ВИДЕО. Магия футбола от Зинченко. Украинец поразил финтами публику в США

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Источник Sport.ua
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