Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поразил публику в США.

Перед матчем «Арсенал» – «Звезды МЛС» (5:0) Зинченко, Райс и Эль-Ненни решили красиво поотдавать передачи.



Далее Александр показал свою невероятную технику, подержав мяч на голове. Видео моментов опубликовала пресс-служба МЛС в Tik-Tok.

Сейчас «Арсенал» проводит предсезонную подготовку в США. Зинченко все еще восстанавливается после травмы.

ВИДЕО. Магия футбола от Зинченко. Украинец поразил финтами публику в США