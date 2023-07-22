Ушел с поля прихрамывая. Вратарь Миная получил травму

20 июля вратарь «Миная» Александр Кемкин покинул поле в спарринге с «Севлюшем» (3:3) прихрамывая, сообщает журналист Игорь Семон.

На следующий день, 21 июля, в спарринге с «Металлистом» (2:0) голкипер не участвовал. Характер травмы и то, насколько она серьезна, пока неизвестны.

Также проблемы со здоровьем у молодого форварда Даниила Голуба, которого беспокоит колено.