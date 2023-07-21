Матч с шестью голами. Минай разошелся миром с аматорским клубом

Клуб УПЛ Минай в очередном спарринге разошелся миром с любительским клубом Севлюш из Закарпатья (3:3).

В товарищеском матче было забито шесть голов, по три в ворота каждой команды.

Товарищеский матч, 20 июля

Минай – Севлюш – 3:3

Голы: 1:0 Голуб, 2:0 игрок на просмотре, 2:1 Чедрик, 2:2 Пуканыч (с пенальти), 3:2 Ременяк, 3:3 Чедрик.

Минай: Кемкин (Ольховой, 35), Ременяк (Дмитрук, 70), Чуев (Ю.Кравчук, 70), Леднев (Солдат, 70), Рогозинский (Булеза, 70), Ралюченко (Витенчук, 46), Петько (Панасенко, 46), Гечев (Одарюк, 70), Голубь (Гуничев, 46), игрок на просмотре (Твердохлеб, 70), Демиденко (Вишневский, 70).