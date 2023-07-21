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Минай
20.07.2023 17:00 – FT 3 : 3
Севлюш
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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 00:12 |
171
0

Матч с шестью голами. Минай разошелся миром с аматорским клубом

Спарринг Миная с командой Севлюш из Закарпатья завершился со счетом 3:3

21 июля 2023, 00:12 |
171
0
Матч с шестью голами. Минай разошелся миром с аматорским клубом
ФК Минай

Клуб УПЛ Минай в очередном спарринге разошелся миром с любительским клубом Севлюш из Закарпатья (3:3).

В товарищеском матче было забито шесть голов, по три в ворота каждой команды.

Товарищеский матч, 20 июля

Минай – Севлюш – 3:3

Голы: 1:0 Голуб, 2:0 игрок на просмотре, 2:1 Чедрик, 2:2 Пуканыч (с пенальти), 3:2 Ременяк, 3:3 Чедрик.

Минай: Кемкин (Ольховой, 35), Ременяк (Дмитрук, 70), Чуев (Ю.Кравчук, 70), Леднев (Солдат, 70), Рогозинский (Булеза, 70), Ралюченко (Витенчук, 46), Петько (Панасенко, 46), Гечев (Одарюк, 70), Голубь (Гуничев, 46), игрок на просмотре (Твердохлеб, 70), Демиденко (Вишневский, 70).

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Минай Севлюш товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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