ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал партнера Цыганкова, который забил 4 гола Реалу

24-летний аргентинский форвард Валентин Кастельянос подписал контракт с итальянским «Лацио».

Нападающий провел прошлый сезон в испанской «Жироне» на правах аренды из «Нью-Йорк Сити».

По неофициальным данным, «Нью-Йорк Сити» получит от «Лацио» за трансфер сумму примерно 15 млн евро + процент от будущей продажи.

Официально не объявлено, однако контракт Кастельяноса с итальянским клубом будет действовать 5 сезонов, до лета 2028 года.

Бывший партнер украинца Виктора Цыганкова в одном из матчей Ла Лиги уничтожил «Реал» (4:1), оформив покер (4 гола за игру).