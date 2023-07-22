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Италия
22 июля 2023, 03:57 | Обновлено 22 июля 2023, 04:17
167
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал партнера Цыганкова, который забил 4 гола Реалу

Аргентинский форвард Валентин Кастельянос продолжит карьеру в Италии

22 июля 2023, 03:57 | Обновлено 22 июля 2023, 04:17
167
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал партнера Цыганкова, который забил 4 гола Реалу
ФК Лацио. Валентин Кастельянос

24-летний аргентинский форвард Валентин Кастельянос подписал контракт с итальянским «Лацио».

Нападающий провел прошлый сезон в испанской «Жироне» на правах аренды из «Нью-Йорк Сити».

По неофициальным данным, «Нью-Йорк Сити» получит от «Лацио» за трансфер сумму примерно 15 млн евро + процент от будущей продажи.

Официально не объявлено, однако контракт Кастельяноса с итальянским клубом будет действовать 5 сезонов, до лета 2028 года.

Бывший партнер украинца Виктора Цыганкова в одном из матчей Ла Лиги уничтожил «Реал» (4:1), оформив покер (4 гола за игру).

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Валентин Кастельянос трансферы Жирона Реал Мадрид Нью-Йорк Сити трансферы Серии A Лацио Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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