ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал партнера Цыганкова, который забил 4 гола Реалу
Аргентинский форвард Валентин Кастельянос продолжит карьеру в Италии
24-летний аргентинский форвард Валентин Кастельянос подписал контракт с итальянским «Лацио».
Нападающий провел прошлый сезон в испанской «Жироне» на правах аренды из «Нью-Йорк Сити».
По неофициальным данным, «Нью-Йорк Сити» получит от «Лацио» за трансфер сумму примерно 15 млн евро + процент от будущей продажи.
Официально не объявлено, однако контракт Кастельяноса с итальянским клубом будет действовать 5 сезонов, до лета 2028 года.
Бывший партнер украинца Виктора Цыганкова в одном из матчей Ла Лиги уничтожил «Реал» (4:1), оформив покер (4 гола за игру).
📣 @tatycaste11anos è un nuovo calciatore biancoceleste! #WelcomeTaty pic.twitter.com/VDckEkUtj3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2023
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