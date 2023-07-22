ФОТО. Ребров посетил раненых военных: «Большая честь быть рядом с вами»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко посетили раненых воинов в одном из киевских медицинских учреждений.

Наставник национальной команды и один из руководителей УАФ в столичном госпитале во время традиционного визита передали медицинское оборудование и поддержали бойцов, которые получили ранения в борьбе за свободу и независимость государства. Кроме того, Сергей Ребров подарил футбольные мячи с собственным автографом и экипировку национальной сборной всем военным, проходящим лечение в отделении.

Руководитель отделения Сергей Сапа: «Сейчас у нас на лечении находятся солдаты с огнестрельными и минно-взрывными ранениями разной локализации. В нашем отделении лечатся больные, у которых этот процесс осложнен нагноениями. Мы очень благодарны за такие визиты. Приятно столкнуться с работой мощной команды УАФ. Для воинов очень важна психологическая поддержка. С нашей же, медицинской стороны помощь героям оказывается в полном объеме, и я очень надеюсь, что все у них будет хорошо».

Бойцы хорошо знают Сергея Реброва, восхищались его великолепной игрой, интересуются текущими делами сборной.

Сергей Ребров: «Это очень важно для всех нас – быть рядом с нашими воинами. Я много общаюсь с ними, и они часто вспоминают мои прошлые матчи. Но я всегда говорю, что именно они – герои, и для меня честь – посещать их. Я всегда расспрашиваю бойцов, где и как произошло ранение, как идет выздоровление. Это действительно важно для меня, ведь каждый парень, который сейчас находится здесь – настоящий герой. А мы, каждый на своем месте, должны делать все для Украины, для победы».

Визиты в этот киевский госпиталь и другие медицинские учреждения с целью поддержки раненых украинских военных стали постоянными для представителей УАФ. Также УАФ организует на искусственном поле УТЦ им. В. Банникова регулярные футбольные тренировки и игры, в которых принимают участие все желающие защитники, проходящие реабилитацию после ранений.