ФОТО. Ребров получил благодарность для УАФ от военных

Заместитель командира 242-го отдельного батальона ТРО ВСУ старший лейтенант Максим Колисниченко от имени своего подразделения вручил благодарность Сергею Реброву:

«Хочу вручить вам как футболисту и тренеру благодарность от 242-го отдельного батальона ТРО ВСУ для Украинской ассоциации футбола, вы ведь неоднократно помогали нам и во время войны, и до этого. Мы очень благодарны. Мы делаем свою работу там, а вы делаете ее здесь. Имею честь», – отметил военный, участвовавший в обороне Киева, боевых действиях в Бахмуте, наступательной операции на Харьковском направлении, имеет отличие Президента Украины за военную службу.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров вручил Максиму Колисниченко мяч с автографом и сувениры.

Событие произошло после жеребьевки первого и второго предварительных этапов Кубка Украины 2023/24, которое состоялось 21 июля в Доме футбола.