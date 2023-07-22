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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 01:39 | Обновлено 22 июля 2023, 01:52
18
0

ФОТО. Ребров получил благодарность для УАФ от военных

Максим Колисниченко принимал участие в обороне Киева, боях в Бахмуте

22 июля 2023, 01:39 | Обновлено 22 июля 2023, 01:52
18
0
ФОТО. Ребров получил благодарность для УАФ от военных
УАФ. Сергей Ребров и Максим Колисниченко

Заместитель командира 242-го отдельного батальона ТРО ВСУ старший лейтенант Максим Колисниченко от имени своего подразделения вручил благодарность Сергею Реброву:

«Хочу вручить вам как футболисту и тренеру благодарность от 242-го отдельного батальона ТРО ВСУ для Украинской ассоциации футбола, вы ведь неоднократно помогали нам и во время войны, и до этого. Мы очень благодарны. Мы делаем свою работу там, а вы делаете ее здесь. Имею честь», – отметил военный, участвовавший в обороне Киева, боевых действиях в Бахмуте, наступательной операции на Харьковском направлении, имеет отличие Президента Украины за военную службу.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров вручил Максиму Колисниченко мяч с автографом и сувениры.

Событие произошло после жеребьевки первого и второго предварительных этапов Кубка Украины 2023/24, которое состоялось 21 июля в Доме футбола.

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Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Источник Украинская ассоциация футбола
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